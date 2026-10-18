İSTANBUL'UN Avcılar ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ters yönden gelen otomobildeki kişiler ile karşı yönden ilerleyen bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otomobiline binen sürücü, tartıştığı 3 kişiye aracıyla çarparak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen otomobilde bulunan kişiler ile karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı.
Cenazeleri olduğunu belirterek kendilerine yol verilmesini isteyen kişilerle sürücü arasındaki anlaşmazlık kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından sürücü yeniden otomobiline bindi.
TARTIŞTIĞI 3 KİŞİYE OTOMOBİLLE ÇARPTI
İddiaya göre sürücü, tartışmanın ardından otomobiliyle hareket ederek anlaşmazlık yaşadığı 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kişiler olay yerinde kalırken, sürücü otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.
Yaşananların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlatarak kaçan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Yürütülen çalışmalar sonucunda E.B. (34), Y.E.Ö. (26), E.Ö. (24) ve S.Ö. (52) yakalanarak gözaltına alındı.
Üç kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.