DİYARBAKIR’IN Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe mevkisinde bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait ana trafo merkezinde yangın çıktı. Yangının ardından merkezde meydana gelen patlamalar çevrede endişeye neden oldu. Patlama anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, olay nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

TRAFO MERKEZİNDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Seyrantepe mevkisindeki ana trafo merkezinde başlayan yangının ardından patlamalar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yangın ve patlamalar nedeniyle elektrik iletiminde aksaklık yaşanırken, özellikle Sur ve Yenişehir ilçelerinin bazı bölgelerine enerji verilemedi.

DİCLE ELEKTRİK'TEN ABONELERE AÇIKLAMA

Elektrik kesintilerinin ardından Dicle Elektrik, abonelerine bilgilendirme mesajı gönderdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede TEİAŞ’a ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

PATLAMALARIN ARDINDAN DİSKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangın ve patlamaların ardından Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), olayın nedenine ilişkin açıklama yaptı.

DİSKİ, Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Seyrantepe yokuşunda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında TEİAŞ’a ait enerji nakil hattının zarar gördüğünü bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Seyrantepe yokuşunda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, bugün öğle saatlerinde TEİAŞ’a ait enerji nakil hattı zarar görmüştür. Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır."

İKİ İLÇEYE DÖNÜŞÜMLÜ ELEKTRİK VERİLİYOR

DİSKİ, hasar gören enerji nakil hattının onarılması için TEİAŞ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Onarım süresince Sur ve Yenişehir ilçelerinde kesintiden etkilenen bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verildiği belirtildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının normale döneceğini bildirdi. Kesintilerin tamamen sona ereceği saate ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.