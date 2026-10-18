Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2022 yılında meydana gelen ev yangınıyla ilgili açılan davada önemli bir karar verildi. Bulaşık makinesinin elektrik bağlantısında oluşan arktan kaynaklandığı belirlenen yangın, bir annenin ve çocuklarının hayatını altüst etti. Olayın ardından üretici firmaya karşı dava açan Kevser Kandemir, yıllar süren hukuk mücadelesinde ilk derece mahkemesinden lehine karar çıkmasını sağladı.

GECE YARISI KORKUNÇ YANGIN

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

2022 yılında Kevser Kandemir ve çocukları evlerinde uyurken mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin diğer bölümlerine yayıldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak yangın nedeniyle evde ciddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından başlatılan incelemelerde, alevlerin mutfakta bulunan bulaşık makinesinin elektrik bağlantısından çıktığı belirlendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇARPICI TESPİT

Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan bilirkişi incelemesinde dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı.

Hazırlanan raporda, yangının bulaşık makinesinin prize takılı fiş bağlantı noktasında meydana gelen elektriksel ark nedeniyle çıktığı belirtildi.

Bilirkişi değerlendirmeleri doğrultusunda üründe gizli ayıp bulunduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Kandemir, yaşadığı maddi kayıplar ve manevi zararlar nedeniyle bulaşık makinesini üreten firmaya karşı dava açtı.

MAHKEMEDEN 135 BİN 418 LİRALIK TAZMİNAT KARARI

Bursa 4. Tüketici Mahkemesinde görülen davada bilirkişi raporları ve dosyadaki deliller değerlendirildi.

Mahkeme, üretici firmayı kusurlu bularak Kevser Kandemir'e 85 bin 418 lira 50 kuruş maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 135 bin 418 lira 50 kuruş tazminat ödenmesine hükmetti.

Karar, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerden kaynaklanan zararlar nedeniyle üretici firmalara karşı hukuki yollara başvurabilmesi açısından önem taşıyor.

EŞİNİ KAYBETTİ, ARDINDAN EVİ YANDI

Yangının ardından ortaya çıkan aile dramı ise olayın en üzücü yönlerinden biri oldu.

Kevser Kandemir'in, yangından kısa süre önce eşini bir iş kazasında kaybettiği öğrenildi.

Eşinin ölümünün ardından çocuklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Kandemir, bu kez evinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadı.

Kandemir'in avukatı Selin Aydeniz, müvekkilinin yangın sonrasında evinden mahrum kaldığını, kendisinin ve çocuklarının ciddi psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

“GİZLİ AYIP OLDUĞU DOĞRULANDI”

Hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Selin Aydeniz, olayın ardından delil tespiti için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Alınan bilirkişi raporlarıyla üründeki gizli ayıbın ortaya konulduğunu belirten Aydeniz, bu tespitlerin ardından maddi ve manevi tazminat talepleriyle dava açtıklarını ifade etti.

Aydeniz, ilk derece mahkemesinin müvekkili lehine karar verdiğini vurguladı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Üretici firma, Bursa 4. Tüketici Mahkemesinin verdiği karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Bu nedenle yargılama süreci henüz tamamlanmadı ve tazminat kararı kesinleşmedi.

Avukat Aydeniz, kararın tüketici hakları açısından önemli olduğunu belirterek satın alınan bir üründe sonradan ortaya çıkan gizli ayıplar nedeniyle yaşanan zararların hukuki yollarla talep edilebileceğine dikkat çekti.

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bursa'da yaşanan olay, evlerde kullanılan elektrikli cihazların güvenliği ve tüketici hakları konusunu yeniden gündeme getirdi.

Uzman incelemesiyle üründen kaynaklandığı ortaya konulan yangın ve benzeri olaylarda tüketiciler, uğradıkları zararların giderilmesi için yargı yoluna başvurabiliyor.

İstinaf incelemesinin ardından verilecek karar, Kevser Kandemir'in açtığı davanın sonucunu belirleyecek.