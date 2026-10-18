Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Şafak Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dün ikametinde rahatsızlanan Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan polis memurunun vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
SAHİL CAMİSİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz için Rize'deki Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Akpınar köyüne götürüldü.
PROTOKOL VE EMNİYET TEŞKİLATI YALNIZ BIRAKMADI
Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt ve Metin Eyyüpkoca, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Polis memuru Şafak Yılmaz, ailesinin, yakınlarının ve meslektaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.