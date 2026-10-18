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Polis memuru Şafak Yılmaz, ailesinin, yakınlarının ve meslektaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt ve Metin Eyyüpkoca, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Akpınar köyüne götürüldü.

Hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz için Rize'deki Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Dün ikametinde rahatsızlanan Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan polis memurunun vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

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