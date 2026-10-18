KIRKLARELİ’NİN Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan bir ilaç fabrikasında yangın meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler tesisi sardı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine durum yetkililere bildirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangında can kaybı, yaralanma veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.