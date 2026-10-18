SAKARYA’DA günlerdir aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağış, Karasu ilçesinde taşkına neden oldu. İlçeye bağlı Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Darıçayırı İçme Suyu Barajı, yoğun yağışların ardından taştı. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak ve barajdan gelen sular, mahalle merkezini kısa sürede etkisi altına aldı. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kalırken, mahallede günlük yaşam olumsuz etkilendi.

BARAJ TAŞTI, SU SEVİYESİ 50 SANTİMETREYİ AŞTI

Dört gündür etkisini sürdüren yağışların ardından Darıçayırı İçme Suyu Barajı’nda taşkın meydana geldi. Barajdan gelen suların mahalle merkezine ulaşmasıyla yollar, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri suyla kaplandı.

Bazı noktalarda su seviyesinin 50 santimetrenin üzerine çıkması, mahallede ulaşımı güçleştirdi. Yolların su altında kalması nedeniyle vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı.

5 AYDA 4’ÜNCÜ KEZ SULAR ALTINDA KALDI

Darıçayırı Mahallesi’nde ilk selin mayıs ayında yaşandığı, son taşkınla birlikte mahallenin 5 ay içerisinde dördüncü kez sular altında kaldığı belirtildi.

Tekrarlayan taşkınlar nedeniyle mahallede ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri yeniden suyla kaplandı. Yağışların ardından yükselen su seviyesi, bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

ULAŞIM KEPÇE VE TRAKTÖRLERLE SAĞLANIYOR

Mahalle yollarının suyla kaplanması nedeniyle kara yolu ulaşımında güçlük yaşanıyor. Vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, su altında kalan noktalardan geçebilmek için kepçe ve traktörlerden yararlanıyor.

Özellikle su seviyesinin yükseldiği bölgelerde normal araçlarla ulaşım zorlaşırken, mahalle içerisindeki geçişler iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Taşkının ardından bölgedeki ekipler, tahliye ve güvenlik tedbirlerini sürdürüyor. Su baskınından etkilenen mahallede çalışmalar devam ederken, yağışların yol açtığı taşkının etkileri yakından takip ediliyor.