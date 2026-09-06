ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki Koruklu Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ABG 037 plakalı minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan tarım işçilerini araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 19 yaralı minibüsten çıkarıldı.

YARALILAR 3 BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Akçakale, Harran ve Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Akçakale istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Ulaşımın aksaması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri ise hem trafik akışını kontrol etmek hem de olası ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri aldı.

MİNİBÜS VİNÇLE KANALDAN ÇIKARILDI

Sulama kanalına devrilen minibüs, ekiplerin çalışmasının ardından çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç daha sonra otoparka götürüldü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.