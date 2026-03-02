ALANYA TEŞKİLATI TAM KADRO KATILDI

​Programa Alanya’dan da güçlü bir destek geldi. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya’daki bu anlamlı buluşmada yerlerini aldı. Millî Görüş davasının neferlerini bir araya getiren programa Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da eşlik etti. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, programın büyük bir coşku ve verimlilikle geçtiğini belirtti. Sarıca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Adalet Sofrası ve Erbakan’ı Anma programımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcılarımız, Antalya Milletvekilimiz Şerafettin Kılıç, siyasi parti il başkanları, meslek odaları temsilcileri, STK ve dernek yöneticileri ile kıymetli misafirlerimizin katılımları bizleri onurlandırmıştır."

​Siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşu yöneticilerine kadar toplumun her kesiminden katılımın olduğu programda, adalet vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Sarıca, "Programımıza değer katan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.