Fatmagül I., 4 katlı apartmanın bahçesindeki motosikletini almak istediği sırada zeminde yer alan rögar kapağına bastı. Kapağın aniden kırılmasıyla Fatmagül I., yaklaşık 2 metre derinliğinde su dolu çukura düştü. Fatmagül I.'nın çığlıklarını duyan mahalledekiler, yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Mahalleli, itfaiye ekibi gelmeden halatla Fatmagül I.’yı bulunduğu yerden çıkardı.

ELEKTRİKLİ SOBAYLA ISITMAYA ÇALIŞTILAR

Düştüğü çukurun suyla dolu olmasından dolayı tamamen ıslanan Fatmagül I.'nın, soğuk nedeniyle titrediği görüldü. Komşular tarafından battaniyeye sarılan Fatmagül I.'nın titremeye devam ettiğini gören bir komşusu, uzatma kablo çekerek, getirdiği elektrikli sobayı çalıştırdı. Sağlık personeli gelene kadar sobayla ve battaniyeyle ısıtılmaya çalışılan Fatmagül I., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibi tarafından kontrol edilen Fatmagül I., hastaneye kaldırıldı.