Süt ve süt ürünlerine gelen zamlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi vuruyor. Alanya’da faaliyet gösteren Hakkıoğlu Süt Ürünleri, süt ve süt ürünleri sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Hakkıoğlu Süt Ürünleri Genel Müdürü Ekrem Yaşar ve satış temsilcisi Ayşe Bağlar, süt ve süt ürünlerine geçen yıla oranla yüzde 50 zam yapıldığını, artan maliyetler altında üreticinin ve tüketicinin ezildiğini belirtti. Hammadde ve süt temininde sıkıntı yaşandığını da vurgulayan Hakkıoğlu Süt Ürünleri yetkilileri, vatandaşın artık hayvancılık sektörüne yanaşmadığını ve sektörde düşüşler yaşandığını söyledi.



‘HAMMADDE VE SÜT TEMİNİNDE SIKINTI YAŞIYORUZ’

Hakkıoğlu Süt Ürünleri Genel Müdürü Ekrem Yaşar, “Süt ve hammadde temininde çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebebi üretimde düşüş yaşanması. Diğer bir sebep ise fiyatların sabit olmaması. Geçen yıla oranla yüzde 50 zam var. Bu da haliyle üretime ve vatandaşa yansıyor. Ülkemizde hayvancılık oldukça düştü. Devlet destek veriyoruz dese de vatandaş artık bu sektörden kaçıyor. Herkesin kendine göre maliyetleri var. Sütün elde edilmesi, yem fiyatları ve diğer maliyetler derken vatandaş hayvancılık sektöründen uzaklaşıyor. 5-10 yıl sonra hayvancılık cüzi rakamlara düşecek. Maliyet olarak en büyük sıkıntımız hammadde ve ambalaj fiyatları. Hammadde ve ambalaj fiyatları bir nebze tolere edilebilir. Bugün 10 liraya aldığımız malı 11 liraya satıp kâr edebiliriz. Ancak ekstra zam olduğunda bu durumu tüketiciye anlatamıyoruz. Peynir grubu da yine süt fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Serbest piyasaya müdahale şansımız olmuyor. Bu nedenle zamlı alıp zamlı satmak zorunda kalıyoruz. Biz de mağdur oluyoruz” ifadelerini kullandı.



‘ALANYA HALKI YEREL ESNAFI DESTEKLESİN’

Alanya halkına seslenen Yaşar, “Kurumsal firmalar her koşulda ticaret yapabilir. Ancak yerel firmaları Alanya halkı desteklesin, kendi ürünlerine ve markalarına sahip çıksın. Sonuçta düğünümüze, cenazemize bu insanlar geliyor. Bu şekilde düşünerek tüketim yapılmasını öneriyoruz” dedi.

‘YÜKSEK FİYATLAR VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNE YANSIYOR’

Hakkıoğlu Süt Ürünleri satış temsilcisi Ayşe Bağlar ise, “İnsanlar fiyatlar arttıkça alım gücümüz azalıyor diyor. 5 kilo aldığı ürünü 3 kilo olarak almak zorunda kalıyorlar. Fiyatlar arttıkça tepki alıyoruz ama bu işi yürütebilmek için zam yapmak zorundayız. Hammadde ürünlerine artış geldikçe zam yapmak zorunda kalıyoruz. Ambalajları dolar üzerinden alıyoruz. Fiyatlar çok yüksek” dedi. (Hatice NERGİZ)