​İYİ Parti’nin hafta sonu Ankara’da düzenlenen 4. Olağan Kongresi’ne katılan Alanya İlçe Teşkilatı, kente dönüş yaptı. Kongre sürecini ve sonuçlarını değerlendiren İlçe Başkanı Hilmi Er, partinin birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine yürüyeceğini vurguladı.

​"GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

​Kongrede yeniden güven tazeleyerek Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik eden Başkan Hilmi Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Partimizin 4. Olağan Kongresi’ni büyük bir heyecan ve kararlılıkla tamamladık. Güven tazeleyerek tekrar seçilen Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu yürekten tebrik ediyorum. Bu kutlu memleket mücadelesinde kendisiyle her daim yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğimize söz veriyoruz."

​YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEĞİ

​Başkan Er, kongrede belirlenen yeni yönetim kadrolarına da değinerek, partinin karar mekanizmalarında görev alan isimlere başarılar diledi. Er, "Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) seçilen değerli yol arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyoruz. İYİ Parti ailesi olarak, ülkemizin geleceği için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ​Kongre sonrası Alanya yerelinde de çalışmaların ivme kazanacağını belirten Er, Ankara’dan aldıkları motivasyonla saha çalışmalarına odaklanacaklarını ifade etti.