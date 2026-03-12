Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay mahallede trafik güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Alanya trafik kazası bu kez Mahmutlar Mahallesi’nde yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

MAHMUTLAR’DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Mahmutlar Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.R. idaresindeki otomobil ile E.U. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, çevrede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü E.U. ile araçta yolcu olarak bulunan D.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.