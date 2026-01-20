Alanya’da ulaşımın, tarımın ve ticaretin can damarı olan akaryakıt fiyatlarına yeni bir darbe daha iniyor. Küresel petrol piyasalarındaki ateş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin faturası bir kez daha vatandaşa kesildi. Sektör kaynaklarından sızan son bilgilere göre, beklenen fiyat artışı kesinleşti ve geri sayım başladı.

1 LİRA 15 KURUŞLUK ARTIŞ

Pompa fiyatlarını yukarı çekecek düzenleme, 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Motorin grubuna yansıtılacak 1 lira 15 kuruşluk zamla birlikte litre maliyetleri yeniden tırmanışa geçecek. Sürücülerin bütçesini zorlayacak bu gelişme karşısında benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği ya da hareketlilik öngörülmüyor.

BU GECE YARISI TABELALAR DEĞİŞİYOR

Zamlı tarife devreye girmeden önce Alanya'daki araç sahiplerinin istasyonlara yönelmesi bekleniyor. Özellikle ticari araç sahipleri, nakliyeciler ve servisçiler için maliyet yükünü ağırlaştıracak olan bu artış öncesi, "zam gelmeden depoları doldurun" uyarısı yapıldı. Bu gece yarısından sonra istasyonlarda yeni ve zamlı tarife geçerli olacak.