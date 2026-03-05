AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomi ağırlıklı kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada lüks tüketim ürünleri için yeni vergi düzenlemesi hazırlandığını duyurdu. Teklif kapsamında bugüne kadar yalnızca KDV’ye tabi olan pırlanta, elmas, inci ve benzeri değerli taşlar için Özel Tüketim Vergisi uygulanacak.



Uzun süredir kamuoyunda tartışılan “pırlantada vergi yok” eleştirilerinin ardından hazırlanan düzenlemeyle birlikte söz konusu ürünlerde ÖTV oranı yüzde 0’dan yüzde 20’ye yükseltilecek.



DEĞERLİ TAŞLAR ÖTV LİSTESİNE EKLENİYOR



Abdullah Güler, hazırlanan kanun teklifinde elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan üretilen eşyaların ÖTV Kanunu’nun 4 sayılı listesine ekleneceğini açıkladı.



Buna göre söz konusu ürünlerin tesliminde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Düzenlemenin temel amacı olarak vergi sisteminde adaletin güçlendirilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması gösterildi.



VATANDAŞTAN GELEN ELEŞTİRİLER GÜNDEME GELMİŞTİ



Türkiye’de uzun yıllardır pırlanta ve benzeri değerli taşların yalnızca KDV’ye tabi olması, buna karşılık birçok temel tüketim ürününde farklı vergi yükleri bulunması kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyordu.



Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte pırlanta, elmas, inci ve diğer kıymetli taşlar artık ÖTV kapsamına alınacak. Yasa teklifinin TBMM’de görüşülmesinin ardından yürürlüğe girip girmeyeceği netleşecek.



TURİZM BÖLGELERİNDE MÜCEVHER SATIŞLARI ETKİLENEBİLİR



Turizm hareketliliğinin yüksek olduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde mücevher ve değerli taş satışlarının önemli bir ekonomik faaliyet oluşturduğu biliniyor. Yeni ÖTV düzenlemesinin özellikle turistik mücevher mağazalarında fiyatları yukarı çekebileceği ve satış dengelerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.







