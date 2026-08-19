ALANYA gece hayatının önemli adreslerinden Club Summer Garden, yaz sezonunun dikkat çeken etkinliklerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Almanya ve Avrupa’nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği performanslarla tanınan DJ Airsan, Alanya’da müzikseverlerle buluştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde DJ kabinine geçen Airsan, R&B, Hip-Hop ve pop müziğin sevilen parçalarını kendi tarzıyla harmanlayarak konuklara sundu. Hareketli seti ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken DJ, gece boyunca eğlencenin temposunu yüksek tuttu.

YERLİ VE YABANCI TATİLCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Club Summer Garden’da gerçekleştirilen etkinliğe Alanyalı eğlence tutkunlarının yanı sıra kentte tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. DJ Airsan’ın çaldığı parçalar eşliğinde dans eden konuklar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müziğin keyfini çıkardı.

Özellikle yaz turizminin hareketlendiği dönemde Alanya’nın gece hayatına renk katan organizasyon, farklı ülkelerden tatilcileri de aynı eğlence atmosferinde buluşturdu.

DJ AIRSAN PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa’daki eğlence mekanları ve organizasyonlarda gerçekleştirdiği performanslarla tanınan DJ Airsan, Alanya programında da müzik tarzını geniş bir repertuvarla ortaya koydu. Popüler parçaların yanı sıra R&B ve Hip-Hop ağırlıklı seçkisiyle kabin başında yer alan Airsan, konukların temposuna göre şekillendirdiği performansıyla gecenin dikkat çeken ismi oldu.

Müzik, dans ve eğlencenin bir araya geldiği gecede konuklar bol bol fotoğraf ve video çekerek renkli anları ölümsüzleştirdi.

SUMMER GARDEN’DA YAZ EĞLENCESİ SÜRÜYOR

Alanya’nın uzun yıllardır öne çıkan eğlence mekanlarından Club Summer Garden, yaz sezonu boyunca farklı konseptlerdeki etkinlikler ve DJ performanslarıyla gece hayatındaki hareketliliği sürdürüyor.

DJ Airsan’ın sahne aldığı gece de mekanın sezon boyunca gerçekleştirdiği dikkat çeken organizasyonlar arasındaki yerini aldı. Club Summer Garden, yerli ve yabancı konukları farklı müzik tarzları ve sahne performanslarıyla buluşturmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)