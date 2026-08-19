ALANYA’NIN sahil şeridinde hizmet veren Pasha Et ve Balık Restoran, mutfağı ve deniz manzarasıyla kentte akşam yemeklerinin tercih edilen adresleri arasında yer alıyor. Türk ve Akdeniz mutfağından farklı lezzetleri bir araya getiren mekan, hem günlük buluşmalara hem de özel günlere ev sahipliği yapıyor.

Şef Fatih Alyüz’ün özel dokunuşlarıyla hazırlanan menüsüyle dikkat çeken restoranda, et ve balık çeşitlerinin yanı sıra farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler misafirlere sunuluyor. Deniz manzarası eşliğindeki yemek deneyimi ise özellikle akşam saatlerinde mekana farklı bir atmosfer kazandırıyor.

ŞEF FATİH ALYÜZ’DEN ÖZEL LEZZETLER

Pasha Et ve Balık Restoran’ın mutfağında Şef Fatih Alyüz ve ekibi tarafından hazırlanan yemekler, özenli sunumlarla masalara geliyor. Türk mutfağının sevilen tatları ile Akdeniz mutfağından seçeneklerin buluştuğu menü, misafirlerin farklı tercihlerine cevap vermeyi amaçlıyor.

Sahil şeridindeki konumu sayesinde deniz manzarasını da sofralara taşıyan mekan, özellikle gün batımından sonra dostlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

ÖZEL GÜNLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Restoran yalnızca akşam yemekleriyle değil, doğum günü ve çeşitli kutlama organizasyonlarıyla da misafirlerini ağırlıyor. Özel günlerini sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen konuklar, deniz manzarası ve restoranın şık ambiyansı eşliğinde kutlama yapma imkanı buluyor.

Mekanın son konuklarından biri de Sinem Avcı oldu. Yeni yaşını dostlarıyla birlikte Pasha Et ve Balık Restoran’da kutlayan Avcı, kendisi için hazırlanan doğum günü organizasyonunda arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

SİNEM AVCI YENİ YAŞINI DOSTLARIYLA KUTLADI

Doğum günü dolayısıyla yakın dostlarıyla bir araya gelen Sinem Avcı’nın kutlamasında renkli anlar yaşandı. Yemek ve sohbetle devam eden gecede Avcı, yeni yaşının mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Alanya’da mutfak lezzetlerini deniz manzarasıyla buluşturan Pasha Et ve Balık Restoran, özel kutlamaların yanı sıra aile ve arkadaş buluşmalarında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)