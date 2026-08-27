Brezilya’nın São José dos Campos kentinde bir spor salonunda meydana gelen silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından ülke basınında geniş yankı uyandırdı. São Paulo eyaletine bağlı kentin Santana bölgesindeki Rui Barbosa Bulvarı’nda bulunan tesiste 33 yaşındaki Evandro Luiz Prudente, resepsiyonda oturduğu sırada silahlı bir kişinin hedefi oldu. Görüntülerde saldırganın doğrudan Prudente’ye yönelmesi, ateş açmasının ardından hızla binadan ayrılması öne çıktı.

OLAY YERİNDE 16 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre güvenlik güçleri silah sesleri üzerine saat 13.57 sıralarında olaydan haberdar edildi. Sağlık ekipleri de spor salonuna sevk edilirken Prudente’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde çalışma yapan kriminal inceleme ekiplerinin 16 boş kovan bulduğu bildirildi. Güvenlik kamerası kayıtları da soruşturmanın en önemli delilleri arasına alındı.

KAMERALAR KAÇIŞ ROTASININ BELİRLENMESİNİ SAĞLADI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında yalnızca spor salonunun içindeki görüntüler değil, çevredeki güvenlik kameraları ve kentteki izleme sistemleri de incelemeye alındı. Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırıda kullanılan motosikletin tespit edilmesinin ardından şüphelilerin kaçış güzergahı adım adım takip edildi. Motosiklet daha sonra Monteiro Lobato Otoyolu çevresinde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin buradan başka bir araçla yollarına devam ettikleri değerlendirildi.

OPERASYON RIO DE JANEIRO'YA UZANDI

São José dos Campos’taki güvenlik birimlerinin elde ettiği bilgiler Rio de Janeiro eyaletindeki ekiplerle paylaşıldı. Cinayetle bağlantısı araştırılan araç, Itatiaia bölgesinde durduruldu ve araçtaki üç kişi gözaltına alındı. Böylece saldırının ardından başlayan takip farklı eyaletlerdeki güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla sürdürüldü. Şüphelilerin olayın hangi aşamalarında rol aldıklarının ve saldırganla bağlantılarının belirlenmesi soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

POLİS SALDIRININ PLANLI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYOR

Brezilya basınına yansıyan soruşturma ayrıntıları, saldırının rastgele gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Güvenlik görüntülerinde saldırganın spor salonuna girdikten sonra doğrudan Prudente’nin bulunduğu noktaya ilerlemesi ve saldırının ardından hazırlanan kaçış güzergahını kullanması, olayın hedef gözetilerek gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulmasına neden oldu. Polis, saldırı öncesindeki hareketleri ve kullanılan araçları inceleyerek cinayetin planlama aşamasını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

TEFECİLİK VE TEHDİT İDDİALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturmada öne çıkan başlıklardan biri Prudente hakkında daha önce ortaya atılan tefecilik iddiaları oldu. Brezilya basınına konuşan polis kaynaklarına göre Prudente’nin Rio Grande do Sul’da tefecilik yaptığı iddia ediliyor ve geçmişte tehditler aldığı bilgisi de araştırılıyor. Ayrıca hakkında geçmişte cinayet ve uyuşturucu ticareti bağlantılı adli kayıtlar bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu geçmişin saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırırken söz konusu unsurların şu aşamada cinayetin kesin nedeni olarak kabul edilmediği, soruşturmanın farklı ihtimaller üzerinden sürdüğü belirtiliyor.

TEFECİLİK SORUŞTURMALARINDA PARA TRAFİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Tefecilik bağlantısı şüphesi bulunan cinayet soruşturmalarında yalnızca saldırının fiziksel delilleri değil, tarafların mali ilişkileri ve geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar da önem taşıyor. Bu tür dosyalarda banka hareketleri, mesajlaşmalar, borç ilişkileri, tehdit kayıtları ve tarafların birbirleriyle bağlantıları incelenebiliyor. Ancak herhangi bir mali anlaşmazlığın doğrudan cinayetin nedeni olduğunun kabul edilebilmesi için soruşturma makamlarının bunu somut delillerle ortaya koyması gerekiyor.

ŞÜPHELİLERİN ROLÜ TEK TEK ARAŞTIRILACAK

Birden fazla kişinin bağlantılı olduğu düşünülen planlı saldırılarda adli süreç yalnızca silahı kullanan kişinin belirlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Aracı temin eden, kaçışa yardım eden, saldırganı olay yerine götüren veya suçun planlanmasına katkıda bulunduğu değerlendirilen kişilerin rolleri ayrı ayrı inceleniyor. São José dos Campos’taki soruşturmada da gözaltına alınan kişilerin saldırıyla bağlantısının kamera kayıtları, araç hareketleri ve diğer kriminal bulgular üzerinden netleştirilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE DİJİTAL VE KRİMİNAL DELİLLER VAR

Olayın aydınlatılmasında spor salonundaki güvenlik kameralarının yanı sıra şüphelilerin kaçış güzergahını gösteren kent kameraları kritik önem taşıyor. Polis ekiplerinin topladığı boş kovanların balistik incelemesi, kullanılan araçların hareketleri ve şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki bağlantıları soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bir araya getirilecek. Cinayetin kesin nedeni, saldırının nasıl organize edildiği ve gözaltına alınan kişilerin olaydaki olası rolleri ise adli soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.