Türkiye gündemine bomba gibi düşen son dakika gelişmesinde, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri düğmeye bastı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların son halkasında hedefte spor ve sanat dünyasından isimler yer aldı. Özellikle voleybol kariyeriyle tanınan Derya Çayırgan’ın da listede olması spor camiasında şok etkisi yarattı.

LİSTE KABARIK: 13 KİŞİ EMNİYETTE

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun bilançosu netleşirken, voleybolcu Çayırgan dahil olmak üzere toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.

ALANYA’DAKİ SPORSEVERLER GELİŞMELERİ İZLİYOR

Ulusal çapta ses getiren bu operasyon, turizm ve spor kenti Alanya’da da yakından takip ediliyor. Özellikle gençlerin örnek aldığı sporcu kimliklerin bu tür adli vakalarla anılması, yerel spor çevrelerinde ve kamuoyunda büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı. Gözaltı sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve yargı sürecinin detayları merakla bekleniyor.