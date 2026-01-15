Ev temizliğinde sıkça kullanılan temizlik ürünleriyle ilgili kritik bir uyarı geldi. Alanya’da da satışı bulunan Hypo markalı lavabo açıcı, insan sağlığı açısından riskli bulundu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL KARAR

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan teknik incelemelerde, söz konusu ürünün mevzuata aykırı ve tehlikeli kimyasal riskler taşıdığı tespit edildi. Bakanlık, özellikle evlerde çocukların ve yaşlıların temas edebileceği bu tür ürünlerde en küçük riskin bile kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ALANYA’DA DA SATILIYORDU

Yasaklanan lavabo açıcı ürünün, Alanya başta olmak üzere birçok il ve ilçede marketler ve yapı marketlerinde yaygın şekilde satıldığı öğrenildi. Kararın ardından Alanya’daki satış noktalarında ürünlerin raflardan kaldırılması ve stokların toplanması süreci başlatıldı.

Evinde bu ürünü bulunan vatandaşların, özellikle lavabo ve banyo temizliğinde kullanımı derhal bırakması istendi.

SATIŞ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

Bakanlık tarafından alınan kararlar şöyle sıralandı:

Ürünün fiziki mağazalar ve e-ticaret platformlarında satışı tamamen yasaklandı.

Piyasada bulunan tüm ürünlerin ivedilikle toplatılmasına karar verildi.

GÜBİS ÜZERİNDEN DUYURULDU

Karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşların satın aldıkları ürünleri bu sistemden sorgulayarak riskli ürünleri takip edebileceği hatırlatıldı.

DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, özellikle kimyasal içerikli temizlik ürünleri başta olmak üzere, oyuncak ve elektrikli ürünlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. Standart dışı üretim yapan firmalara ise ağır idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, ev temizliğinde kullanılan ürünlerin etiketlerinin dikkatle okunması, aşırı kimyasal içeren ürünlerden uzak durulması ve çocukların erişemeyeceği alanlarda saklanması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı