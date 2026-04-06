Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, sahte hesapların önüne geçmek amacıyla TC kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarıyla yürütülen görüşmelerin tamamlandığını belirterek, yeni sistemin kısa sürede devreye alınacağını ifade etti. Bu gelişme, özellikle sosyal medyada güvenlik ve doğruluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

3 AY İÇİNDE UYGULAMAYA GEÇECEK

Yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamasıyla giriş sürecinin yaklaşık 3 ay içinde başlaması planlanıyor. Bu kapsamda kullanıcıların hesaplarını gerçek kimlik bilgileriyle eşleştirmesi gerekecek.

Düzenleme sürecinde Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Siber Güvenlik Başkanlığı koordineli şekilde çalıştı.

SAHTE HESAPLAR İÇİN KAPATMA SÜRECİ

Yeni sistemle birlikte sahte veya anonim hesapların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Gürlek, kurallara uymayan hesaplar için platformlar tarafından kapatma sürecinin işletileceğini açık şekilde dile getirdi.

Geçiş sürecinde kullanıcılara belirli bir süre tanınacağı, ancak bu sürenin ardından kimlik doğrulaması yapmayan hesapların aktif kalamayacağı ifade edildi.

YEREL ETKİLERİ NE OLACAK?

Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde sosyal medya, işletmeler için önemli bir tanıtım aracı olarak öne çıkıyor. Yeni düzenleme, özellikle sahte işletme hesapları ve yanıltıcı içeriklerin önüne geçilmesi açısından yerel esnaf ve turizm sektörü için olumlu sonuçlar doğurabilir.

Öte yandan anonim hesapların azalması, kullanıcı davranışlarını da doğrudan etkileyebilir. Bu durum, özellikle yerel gündem ve şehir içi tartışmaların seyrinde değişikliğe yol açabilir.