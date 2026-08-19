Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) öncülüğünde bu yıl 16'ncı kez hayata geçirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 26 Kasım'da Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. AKTOB'un yayımladığı bilgilere göre, 'Redefining Tourism with Collective Vision' temasıyla planlanan organizasyon, değişen küresel turizm dengelerini farklı açılardan incelemeyi ve sektör temsilcilerini ortak bir vizyonda buluşturmayı amaçlıyor.

KONGREDE HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Etkinliğin açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, TÜROFED

Başkanı Erkan Yağcı ve AKTOB

Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu gerçekleştirecek. Uluslararası alanda Türkiye'nin algısı ve turizm akışına etkisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından değerlendirilecek. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Albin Loidl ile BTW Başkanı Sören Hartmann ise Avrupa turizminin geleceği ve rekabetten iş birliğine uzanan dönüşümü aktaracak.

DESTİNASYON REKABETİNDE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Hava yolu şirketleri ve tur operatörlerinin destinasyon başarısındaki rolü de kongrenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. SunExpress CEO'su Marcus Schnabel ve easyJet holidays CEO'su Gary Wilson, talebin şekillenmesi üzerine görüşlerini paylaşacak. Geleneksel pazarların yanı sıra UFTAA

Başkanı Sunil Kumar, Türkiye ile Hindistan arasındaki turizm potansiyelini anlatırken, fuarların destinasyonlara katkısı Dream Project, GMT Fuarcılık ve EMITT yöneticilerinin katılımıyla değerlendirilecek.

YAPAY ZEKA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Teknoloji oturumlarında Hotel Linkage yöneticileri yapay zekanın sektöre entegrasyonunu ele alacak. Antalya genelindeki bu geniş çaplı zirvede alınacak kararlar ve çizilecek vizyon, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Alanya turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle alternatif pazarların geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm hedefleri, Alanya'nın pazar çeşitliliğini artırma ve turizmi 12 aya yayma stratejilerine muhtemel etkileri açısından büyük önem taşıyor.

AKTOB

Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmin artık sadece tesisler arası bir rekabetten ibaret olmadığını vurguladı. Ülkelerin küresel imajından yapay zekaya kadar birçok unsurun birbirini etkilediğini belirten Kavaloğlu, hedeflerinin sadece ziyaretçi sayısını artırmak değil, doğru okunan küresel taleplerle sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir yapı kurmak olduğunu bildirdi.