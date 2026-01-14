Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve ALDAŞ’a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için de gözaltı kararı verildi.

ANTALYA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı kuruluşlar ASAT ve ALDAŞ A.Ş. mercek altına alındı. Operasyon kapsamında, eski ve mevcut yöneticilerin de aralarında bulunduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.

MUHİTTİN BÖCEK İÇİN GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı için de gözaltı kararı verildi. Böcek’in cezaevinde bulunması nedeniyle ifadesinin cezaevinde ya da emniyet birimlerinde alınmasının planlandığı öğrenildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE ZİMMET İDDİALARI

Savcılık tarafından yürütülen dosyada şüphelilere; nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinin ihmali, haksız mal edinimi, görevi kötüye kullanma ve suça iştirak suçlamaları yöneltildi. İddiaların, özellikle ALDAŞ A.Ş. ve ASAT bünyesindeki bazı alım, ödeme ve ihale işlemlerinde kamu zararına yol açıldığı yönünde olduğu belirtildi. Dosyada, denetim mekanizmalarının yeterince işletilmediği ve bazı yöneticilerin usulsüzlüklere göz yumduğu iddiaları yer aldı.

GÖZALTI LİSTESİ NETLEŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan isimler ile görevleri şöyle sıralandı:

– Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

– ASAT Eski Genel Müdürü

– ALDAŞ A.Ş. Eski Genel Müdürü

– ALDAŞ A.Ş. Finans Müdürü

– ALDAŞ A.Ş. Eski Genel Müdür Yardımcısı

– ALDAŞ A.Ş. Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü

– ALDAŞ A.Ş. İdari İşler Müdürü / Bilişim Şube Sorumlusu

– ALDAŞ A.Ş. Özel Kalem Şoförü

– ASAT Özel Kalem Şoförü

– ALDAŞ A.Ş. Özel Kalem Şoförü

– ALDAŞ A.Ş. Özel Kalem Şoförü

– ALDAŞ A.Ş. Satış Pazarlama Müdürü

– ABB Özel Kalem Şoförü

– ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı

– ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı

– ASAT Genel Müdür Yardımcısı

– ASAT Genel Müdür Yardımcısı

– ALDAŞ A.Ş. Satış Personeli

– ALDAŞ A.Ş. İç Denetçi

– ALDAŞ A.Ş. Genel Müdürü

– ALDAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

– ASAT Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, yeni gözaltı ve ifade çağrılarının da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı