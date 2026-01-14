Merkez Bankası faizleri sonrası Alanya’da 600 bin TL’lik mevduatın aylık getirisi netleşti. Bazı bankalarda rakamlar dikkat çekiyor.

ALANYA’DA FAİZ YARIŞI KIZIŞTI

Alanya’da elinde 600 bin TL birikimi bulunan vatandaşlar için bankalar adeta yarışa girdi. Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla birlikte vadeli mevduat oranları yukarı yönlü seyrederken, kısa vadede bile asgari ücrete yakın aylık kazanç elde etmek mümkün hale geldi. Özellikle risk almak istemeyen yatırımcılar, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu oranlar ve vade sonu tutarlar ise banka banka ciddi farklılık gösteriyor.

600 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİ TABLOSU

Akbank : %42 faiz – 18.497 TL aylık getiri – Vade sonu 618.497 TL

: %42 faiz – aylık getiri – Vade sonu Garanti BBVA : %39,5 faiz – 17.141 TL aylık getiri – Vade sonu 617.141 TL

: %39,5 faiz – aylık getiri – Vade sonu Odea Bank : %45 faiz – 17.359 TL aylık getiri – Vade sonu 617.359 TL

: %45 faiz – aylık getiri – Vade sonu ON Dijital Bankacılık : %45 faiz – 19.839 TL aylık getiri – Vade sonu 619.839 TL

: %45 faiz – aylık getiri – Vade sonu Fibabanka / CEPTETEB / HSBC : %44 faiz – 19.392 TL aylık getiri – Vade sonu 619.392 TL

: %44 faiz – aylık getiri – Vade sonu Yapı Kredi : %43 faiz – 17.050 TL aylık getiri – Vade sonu 617.050 TL

: %43 faiz – aylık getiri – Vade sonu ING Bank : %42,5 faiz – 16.380 TL aylık getiri – Vade sonu 616.380 TL

: %42,5 faiz – aylık getiri – Vade sonu DenizBank : %41,5 faiz – 18.009 TL aylık getiri – Vade sonu 618.009 TL

: %41,5 faiz – aylık getiri – Vade sonu QNB Finansbank : %41 faiz – 17.792 TL aylık getiri – Vade sonu 617.792 TL

: %41 faiz – aylık getiri – Vade sonu Ziraat Bankası: %40 faiz – 17.358 TL aylık getiri – Vade sonu 617.358 TL

SADECE FAİZ ORANINA BAKAN YANILABİLİR

Vatandaşlar arasında “en yüksek faiz” arayışı öne çıksa da, bankaların sunduğu kampanyalar, dijital bankacılık avantajları, hoş geldin faizleri ve ek masraflar da tabloyu değiştiriyor. Aynı faiz oranı, farklı koşullarla daha düşük kazanca dönüşebiliyor. Bazı yatırımcılar ise şubeye gitmeden, mobil uygulamalar üzerinden oranları anlık takip ederek daha avantajlı tekliflere ulaşıyor.

ALANYA’DA MEVDUAT YATIRIMI YENİDEN GÖZDE

Kısa vadede döviz veya borsa riskine girmek istemeyen Alanyalılar için vadeli mevduat, yeniden güvenli liman olarak öne çıkıyor. Özellikle aylık 18-20 bin TL bandındaki getiriler, birçok kişi için ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.