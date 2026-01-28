ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini değiştirmedi. Alınan kararla birlikte faiz oranı yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakıldı. Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Fed yönetimi, faiz kararını 10’a karşı 2 oyla aldı. FOMC üyelerinden Stephen Miran ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçebileceği konuşulan Christopher Waller, 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullandı.

FED: EKONOMİ SAĞLAM İLERLİYOR

Karar metninde, mevcut ekonomik göstergelerin ABD ekonomisinin sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğüne işaret ettiği vurgulandı. İstihdam artışının düşük seviyelerde seyrettiği belirtilirken, işsizlik oranında sınırlı bir istikrar gözlendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği ve ekonomik görünüme dair belirsizliğin sürdüğü de notlar arasında yer aldı. Fed’in temel hedefinin ise maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon olduğu bir kez daha vurgulandı.

GEÇEN YIL ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRİLMİŞTİ

Fed, geçtiğimiz yılın ilk beş toplantısında faizleri sabit tutmuş, eylül, ekim ve aralık aylarında ise toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece banka, üç toplantı üst üste faiz indirimi kararı aldıktan sonra bu yılın ilk toplantısında frene basmış oldu.