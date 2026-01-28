SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren 2025 yılı zam sürecinde kritik bir aşama geride kaldı. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli aylığı, refah payı ilavesiyle 16.881 TL’den 20.000 TL’ye çıkarıldı. Bu artıştan yaklaşık 4,9 milyon emekli doğrudan etkilenecek.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi emekli nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ise artışın günlük yaşam üzerindeki etkisi şimdiden tartışılmaya başlandı. Özellikle kira, gıda ve sağlık harcamalarının yüksek seyrettiği turizm kentlerinde, 20 bin TL’nin yeterli olup olmadığı sorusu sıkça dile getiriliyor.

ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ocak ayı maaşlarını eski taban olan 16.881 TL üzerinden alan emekliler için 3.119 TL’lik maaş farkı oluştu. Bu farkların, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre; düzenlemenin Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması ve fark ödemelerinin tahsis numarasının son hanesine göre 2-3 günlük bir takvimle yapılması öngörülüyor. Ödemelerin Şubat ayının ilk günlerinde tamamlanması ihtimali üzerinde duruluyor.

EMEKLİYE “İKİNCİ MAAŞ” TARTIŞMASI

Emeklilerin merakla takip ettiği bir diğer başlık ise sosyal destek politikaları. Ankara kulislerinde konuşulan “Vatandaşlık Maaşı” modeli, özellikle düşük gelirli emekliler için ek bir destek mekanizması olarak değerlendiriliyor.

Henüz yasa teklifi aşamasına gelmeyen bu modelde; hane geliri belirli bir seviyenin altında kalan emeklilere, mevcut maaşlarına ek olarak düzenli bir sosyal destek verilmesi hedefleniyor. Böyle bir uygulamanın hayata geçmesi halinde, emekliler açısından “ek maaş” benzeri bir etki oluşabileceği ifade ediliyor.

Alanya ve çevresinde yaşayan birçok emekli, özellikle tek maaşla geçinen haneler için bu tür desteklerin kira ve temel gıda harcamalarında ciddi bir rahatlama sağlayabileceğini dile getiriyor.

Öte yandan yetkili kurumlardan konuya ilişkin resmi ve net bir açıklama henüz yapılmış değil. Bu nedenle “Vatandaşlık Maaşı” başlığı, şimdilik bir çalışma ve değerlendirme olarak takip ediliyor.