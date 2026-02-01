Saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda kaza meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti.

8 ÖLÜ, 26 YARALI

Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

VALİ KAZA YERİNDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, “Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.