Antalya’nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı, ardından refüjde bulunan ağaca vurdu ve takla atarak durabildi.

KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü A.Y. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. A.Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Yağışlı havalarda D-400 karayolunda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.