Alanya’da özellikle akşam saatlerinde yoğun kullanılan Oba–Tosmur sahil yolu, yaklaşık 10 gündür karanlığa gömülmüş durumda. Yol aydınlatmalarının devre dışı kalması hem sürücüler hem de yayalar için ciddi risk oluşturuyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözülmesi için ilgili kurumlara başvurduklarını ancak net bir muhatap bulamadıklarını ifade ediyor.

“HİÇBİR KURUM SORUMLULUK KABUL ETMEDİ”

Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, sırasıyla Karayolları 159 hattını, Alanya Belediyesi WhatsApp hattını ve Elektrik Yol Aydınlatma 186 çağrı merkezini aradı. Ancak her kurum, yol aydınlatmasının kendi sorumluluk alanında olmadığını belirtti.

Vatandaşlar, “Her yeri aradık ama kimse ‘biz ilgileniyoruz’ demiyor. Yol karanlık, akşam saatlerinde yürümek de araç kullanmak da zorlaştı” diyerek duruma tepki gösterdi.

TRAFİK VE GÜVENLİK RİSKİ ARTIYOR

Oba ve Tosmur mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolu, özellikle akşam saatlerinde yürüyüş yapanlar, bisikletliler ve motosiklet sürücüleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Aydınlatmanın olmaması, kazalara ve güvenlik sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden sorumluluk karmaşasının bir an önce giderilmesini ve aydınlatmaların yeniden devreye alınmasını istiyor.

Özellikle turizm sezonu yaklaşırken sahil yolundaki bu sorunun uzaması, Alanya’nın kent güvenliği ve şehir imajı açısından da eleştiriliyor.