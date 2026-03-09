ALANYA’DA bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu kapsamında araçlarında “APP” (Avrupa Press Plaka) olarak adlandırılan plakaları taşıyan sürücülere yönelik yeni cezalar nedeniyle harekete geçti. İlk ihlalde 140 bin TL para cezası ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması öngörülmesi, araç sahiplerini plaka değiştirmeye yöneltti.

SÜRÜCÜLER NOTERDE İŞLEM İÇİN SIRAYA GİRDİ

Ceza korkusuyla birçok sürücü, noterdeki işlemler için yoğunluk oluşturdu. Alanya Şoförler Odası Genel Sekreteri Engin Dağ, “Vatandaşlar internetten APP plaka siparişi vererek kalın ve standart dışı modeller takmaya başlamışlardı. Yüksek cezalar ve araç bağlama gibi yaptırımlar nedeniyle vatandaşlar plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Bu ceza önceden vardı ama düşük miktardaydı, şimdi ise 140 bin TL’yi buluyor. Sonuç olarak insanlar plakalarını değiştirmek zorunda kaldı. Normalde günde 60-70 plaka basarken son günlerde 300-400 kişi plaka basımı için geliyor. 3-4 gündür durmadan çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

CEZA ERTELENDİ, AMA 1 NİSAN’A DİKKAT

Cezalara ilişkin son durum hakkında bilgi veren Dağ, “1 Nisan’a kadar plaka değişimi konusunda denetimler rehberlik amaçlı olacak, ceza yazılmayacak. Ancak 1 Nisan’dan sonra herkesin orijinal plakalarını Şoförler Odası’ndan alıp aracına takması zorunlu. Aksi takdirde 140 bin TL ceza uygulanacak” dedi.

ORİJİNAL VE SAHTE PLAKALAR NASIL AYIRT EDİLİYOR?

Sürücüleri bilgilendirmek için orijinal ve sahte plakalar ile ilgili bilgi veren Dağ, “İnternetten basılan APP plakalar parlak, orijinal gibi görünmüyor. Orijinal plakada hologram, TR, ay yıldız ve 2024’ten sonra karekod bulunuyor. Odamızın mührü ve federasyon kodu yer alıyor. Baskısız ve standartlara uygun olmayan plakalar cezai işleme tabi” diye konuştu.

PLAKA DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIYOR?

Plaka değişiminin nasıl yapıldığını anlatan Dağ, “Sahte plakalar doğrudan değiştirilemiyor. Plaka değişimi için sürücüler önce İçişleri müdürlüğü ve trafik tescil biriminden “kayıp başvurusu” yapıyor, ardından notere giderek ruhsatlı plakalarını değiştiriyor. Ödemeler ise Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank üzerinden, plaka üzerindeki referans numarasıyla yapılabiliyor. Plakaları sadece orijinal ve APP olmayan sürücüler yenileme talebinde bulunabilir, diğer işlemler aynı şekilde devam ediyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)