İçişleri Bakanlığı, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Albayrak’ın yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Fikret Albayrak hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

BAKANLIK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mayıs 2026 tarihli kararıyla Albayrak hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ‘İcbar suretiyle İrtikap’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA “GEÇİCİ TEDBİR” KAPSAMINDA UYGULANDI

Bakanlık açıklamasında görevden uzaklaştırma kararının geçici tedbir kapsamında uygulandığı vurgulandı. Sürece ilişkin adli soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Belediyelerde görevden uzaklaştırma uygulamaları, özellikle devam eden soruşturmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yasal çerçevede geçici tedbir olarak uygulanabiliyor.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akçakoca Belediyesi’nde görevden uzaklaştırma kararının ardından nasıl bir idari süreç işletileceği merak konusu oldu. Belediye yönetimine ilişkin yeni görevlendirme ve vekalet sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan soruşturmanın içeriğine ilişkin adli makamlar tarafından henüz detaylı açıklama yapılmadı.