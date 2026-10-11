Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan zincir market ŞOK, ekim ayının ikinci haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 10-13 Ekim tarihlerini kapsayan kampanyada giyim, elektronik ev aletleri, outdoor ekipmanları ve balıkçılık malzemeleri gibi farklı kategorilerde ürünler yer alıyor.
Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte kışlık giyim ürünlerine yönelik ilgi artarken, ŞOK'un yeni kataloğunda mont ve yağmurluk çeşitleri öne çıkıyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için ise elektrikli süpürge, kettle, ütü ve temizlik cihazları farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor.
ŞOK'TA MONT VE YAĞMURLUK FİYATLARI BELLİ OLDU
ŞOK'un yeni kataloğunda kadın ve erkeklere yönelik farklı model ve renklerde mont ile yağmurluk seçenekleri bulunuyor. Kış aylarına hazırlık yapmak isteyenler için satışa sunulan ürünlerin fiyatları 2.999 TL'den başlayarak 11.999 TL'ye kadar yükseliyor.
Katalogda yer alan mont ve yağmurluk çeşitleri şöyle:
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Kruser Ridge III kadın mont, gri: 3.499 TL
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Glennaker Lake II erkek yağmurluk, haki: 2.999 TL
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Delta Ridge II kadın mont, siyah: 5.999 TL
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Delta Ridge II erkek mont, yeşil: 6.999 TL
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Puffect kapüşonlu erkek mont, gri: 5.999 TL
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Bettaforca LT Down erkek mont, gri: 11.999 TL
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Bettaforca Down kadın mont, mavi: 11.999 TL
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Insulated kadın yağmurluk, lacivert: 7.999 TL
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Resolve erkek yağmurluk, haki: 5.999 TL
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Reign On kadın yağmurluk, mürdüm: 8.999 TL
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Quest Insulated erkek mont, mavi: 9.999 TL
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Quest Insulated erkek mont, siyah: 9.999 TL
KÜÇÜK EV ALETLERİNDE YENİ FİYATLAR
ŞOK'un 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ev temizliği ve günlük kullanım için hazırlanan elektrikli cihazlar da dikkat çekiyor.
Özellikle kablosuz dik süpürge, buharlı temizleyici ve şarjlı cam temizleyici gibi ürünler yeni kampanyada yer alıyor.
Küçük ev aletlerinin fiyatları şu şekilde:
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Cam kettle: 849 TL
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Kablosuz dik süpürge: 4.199 TL
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Buharlı temizleyici: 3.899 TL
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Buharlı kırışık giderici: 1.199 TL
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Buharlı ütü: 1.299 TL
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Şarjlı cam temizleyici: 4.599 TL
KAMP VE DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL ÜRÜNLER
Doğa yürüyüşü, kamp ve seyahat aktiviteleriyle ilgilenen vatandaşlar için farklı çanta modelleri de satışa sunuluyor.
Katalogda günlük kullanıma uygun çantaların yanı sıra geniş hacimli sırt çantaları da bulunuyor.
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Echo Mountain çanta: 2.499 TL
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Triple Canyon 24 litre sırt çantası: 3.999 TL
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Trail Traveler çanta: 1.999 TL
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Echo Mountain 25 litre sırt çantası: 3.999 TL
BALIKÇILIK MALZEMELERİ 50 TL'DEN BAŞLIYOR
ŞOK'un yeni kataloğunda balık tutmayı seven vatandaşlar için de geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Olta aksesuarları, sahte yem çeşitleri, misinalar ve aydınlatma ekipmanları farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.
Balıkçılık ürünlerinin fiyat listesi şöyle:
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Sahte kaşık balık, 10 cm – 40 g: 150 TL
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Sahte kaşık balık, 9,5 cm – 28 g: 125 TL
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Balıkçı makası: 75 TL
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Olta misinası, 200 metre: 175 TL
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Silikon sahte karides: 100 TL
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Silikon sahte kurbağa: 75 TL
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Silikon sahte kurt yem, 10'lu – 10 cm: 100 TL
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Silikon sahte yem, 10'lu: 75 TL
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Zoka, 5'li – 7 g: 75 TL
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Zoka, 5'li – 8 g: 75 TL
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Sahte balık, 7,5 cm – 9,8 g: 75 TL
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Sahte balık, 9 cm – 11,8 g: 75 TL
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Sahte balık, 11,5 cm – 12 g: 100 TL
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Silikon sahte kurt yem, 10'lu – 5 cm: 100 TL
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Olta zili, 5'li: 75 TL
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Olta kancası, 5'li: 75 TL
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Fosfor çubuğu, 10'lu: 75 TL
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Silikon sahte balık çeşitleri, 5'li – 6 cm: 125 TL
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Silikon sahte balık çeşitleri, 2'li – 9 cm: 125 TL
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LED'li kafa lambası: 50 TL
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Olta ucu ışığı: 100 TL
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Skirt sahte yem, 9 cm – 14 g: 75 TL
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Klipsli fırdöndü, 10'lu: 75 TL
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Eggo şarjlı LED el feneri: 150 TL
ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU NE ZAMAN BİTECEK?
ŞOK marketin ekim ayının ikinci haftasına özel hazırladığı aktüel ürün kampanyası 10 Ekim Cumartesi günü başladı. Kampanya, 13 Ekim 2026 Salı gününe kadar devam edecek.
Katalogda yer alan ürünlerin stok durumları ve mağazalardaki bulunabilirliği farklılık gösterebiliyor. Özellikle giyim, elektronik ve outdoor ürünlerinde sınırlı stok uygulaması olabileceğinden alışveriş öncesinde mağaza bilgilerinin kontrol edilmesi öneriliyor.