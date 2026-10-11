Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan zincir market ŞOK, ekim ayının ikinci haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 10-13 Ekim tarihlerini kapsayan kampanyada giyim, elektronik ev aletleri, outdoor ekipmanları ve balıkçılık malzemeleri gibi farklı kategorilerde ürünler yer alıyor.

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte kışlık giyim ürünlerine yönelik ilgi artarken, ŞOK'un yeni kataloğunda mont ve yağmurluk çeşitleri öne çıkıyor. Ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için ise elektrikli süpürge, kettle, ütü ve temizlik cihazları farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor.

ŞOK'TA MONT VE YAĞMURLUK FİYATLARI BELLİ OLDU

ŞOK'un yeni kataloğunda kadın ve erkeklere yönelik farklı model ve renklerde mont ile yağmurluk seçenekleri bulunuyor. Kış aylarına hazırlık yapmak isteyenler için satışa sunulan ürünlerin fiyatları 2.999 TL'den başlayarak 11.999 TL'ye kadar yükseliyor.

Katalogda yer alan mont ve yağmurluk çeşitleri şöyle:

Kruser Ridge III kadın mont, gri: 3.499 TL

Glennaker Lake II erkek yağmurluk, haki: 2.999 TL

Delta Ridge II kadın mont, siyah: 5.999 TL

Delta Ridge II erkek mont, yeşil: 6.999 TL

Puffect kapüşonlu erkek mont, gri: 5.999 TL

Bettaforca LT Down erkek mont, gri: 11.999 TL

Bettaforca Down kadın mont, mavi: 11.999 TL

Insulated kadın yağmurluk, lacivert: 7.999 TL

Resolve erkek yağmurluk, haki: 5.999 TL

Reign On kadın yağmurluk, mürdüm: 8.999 TL

Quest Insulated erkek mont, mavi: 9.999 TL

Quest Insulated erkek mont, siyah: 9.999 TL

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE YENİ FİYATLAR

ŞOK'un 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ev temizliği ve günlük kullanım için hazırlanan elektrikli cihazlar da dikkat çekiyor.

Özellikle kablosuz dik süpürge, buharlı temizleyici ve şarjlı cam temizleyici gibi ürünler yeni kampanyada yer alıyor.

Küçük ev aletlerinin fiyatları şu şekilde:

Cam kettle: 849 TL

Kablosuz dik süpürge: 4.199 TL

Buharlı temizleyici: 3.899 TL

Buharlı kırışık giderici: 1.199 TL

Buharlı ütü: 1.299 TL

Şarjlı cam temizleyici: 4.599 TL

KAMP VE DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL ÜRÜNLER

Doğa yürüyüşü, kamp ve seyahat aktiviteleriyle ilgilenen vatandaşlar için farklı çanta modelleri de satışa sunuluyor.

Katalogda günlük kullanıma uygun çantaların yanı sıra geniş hacimli sırt çantaları da bulunuyor.

Echo Mountain çanta: 2.499 TL

Triple Canyon 24 litre sırt çantası: 3.999 TL

Trail Traveler çanta: 1.999 TL

Echo Mountain 25 litre sırt çantası: 3.999 TL

BALIKÇILIK MALZEMELERİ 50 TL'DEN BAŞLIYOR

ŞOK'un yeni kataloğunda balık tutmayı seven vatandaşlar için de geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Olta aksesuarları, sahte yem çeşitleri, misinalar ve aydınlatma ekipmanları farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balıkçılık ürünlerinin fiyat listesi şöyle:

Sahte kaşık balık, 10 cm – 40 g: 150 TL

Sahte kaşık balık, 9,5 cm – 28 g: 125 TL

Balıkçı makası: 75 TL

Olta misinası, 200 metre: 175 TL

Silikon sahte karides: 100 TL

Silikon sahte kurbağa: 75 TL

Silikon sahte kurt yem, 10'lu – 10 cm: 100 TL

Silikon sahte yem, 10'lu: 75 TL

Zoka, 5'li – 7 g: 75 TL

Zoka, 5'li – 8 g: 75 TL

Sahte balık, 7,5 cm – 9,8 g: 75 TL

Sahte balık, 9 cm – 11,8 g: 75 TL

Sahte balık, 11,5 cm – 12 g: 100 TL

Silikon sahte kurt yem, 10'lu – 5 cm: 100 TL

Olta zili, 5'li: 75 TL

Olta kancası, 5'li: 75 TL

Fosfor çubuğu, 10'lu: 75 TL

Silikon sahte balık çeşitleri, 5'li – 6 cm: 125 TL

Silikon sahte balık çeşitleri, 2'li – 9 cm: 125 TL

LED'li kafa lambası: 50 TL

Olta ucu ışığı: 100 TL

Skirt sahte yem, 9 cm – 14 g: 75 TL

Klipsli fırdöndü, 10'lu: 75 TL

Eggo şarjlı LED el feneri: 150 TL

ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU NE ZAMAN BİTECEK?

ŞOK marketin ekim ayının ikinci haftasına özel hazırladığı aktüel ürün kampanyası 10 Ekim Cumartesi günü başladı. Kampanya, 13 Ekim 2026 Salı gününe kadar devam edecek.

Katalogda yer alan ürünlerin stok durumları ve mağazalardaki bulunabilirliği farklılık gösterebiliyor. Özellikle giyim, elektronik ve outdoor ürünlerinde sınırlı stok uygulaması olabileceğinden alışveriş öncesinde mağaza bilgilerinin kontrol edilmesi öneriliyor.