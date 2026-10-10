Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) yeni dönemin yönetimini belirleyecek organ seçimlerinin ilk aşaması tamamlandı. Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Mevcut ALTSO Başkanı Eray Erdem ile başkan adayı Mustafa Tuna arasındaki yarışın ilk aşamasında, iş dünyasının temsilcileri meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

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8 BİN 587 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR

Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 587 üye için 35 sandık kuruldu. Turizm, tarım, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren oda üyeleri, yeni dönemde kendilerini temsil edecek isimler için oy kullandı. Seçim boyunca sandıklarda yoğunluk yaşanırken, kesin katılım oranının oy sayımının ardından netleşmesi bekleniyor.

ALTSO'nun 5 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmi seçim ilanına göre odanın toplam 10 bin 606 faal üyesi bulunuyor. Bunların 8 bin 587'si seçmen listelerinde yer alıyor. Böylece faal üyelerin yaklaşık yüzde 81'inin oy kullanma hakkına sahip olduğu görülüyor. Seçimler, odanın 24 meslek grubunu kapsıyor.

146 MESLEK KOMİTESİ VE 61 MECLİS ÜYESİ SEÇİLECEK

Seçimlerin ilk aşamasında 146 asil ve 146 yedek meslek komitesi üyesi ile 61 asil ve 61 yedek meclis üyesi belirlenecek. Toplam 414 asil ve yedek üyelik için gerçekleştirilen oylamanın sonuçları, ALTSO'nun yeni dönem yönetim yapısının oluşmasında belirleyici olacak.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan sandık dağılımında en fazla seçmene sahip meslek grubu, 988 seçmenle 5. grup oldu. Bu grubu 847 seçmenle 17. grup izledi. Her iki meslek grubu için üçer sandık oluşturuldu. Seçmen sayıları dikkate alınarak yapılan dağılımla üyelerin kendi meslek gruplarında oy kullanmaları sağlandı.

ERAY ERDEM VE MUSTAFA TUNA YARIŞINDA KRİTİK AŞAMA

ALTSO'da mevcut başkan Eray Erdem ile başkan adayı Mustafa Tuna arasındaki rekabette gözler sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrildi. Ancak 10 Ekim'deki seçimler doğrudan yönetim kurulu başkanını belirlemiyor. Üyeler, öncelikle meslek komitelerini ve oda meclisini oluşturacak temsilcileri seçiyor. Bu nedenle 24 meslek grubunda ortaya çıkacak dağılım, 17 Ekim'deki başkanlık yarışının da temelini oluşturacak.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 18. maddesine göre oda yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, seçilen meclis üyeleri tarafından belirleniyor. ALTSO'nun 61 üyeli meclisi dikkate alındığında yeni yönetim kurulu, başkan dahil 11 kişiden oluşacak. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise dört yıl olacak.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 17 EKİM'DE YAPILACAK

Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen takvime göre yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi 17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Böylece ALTSO'nun yeni dönem yönetimi, ilk aşamada seçilen meclis üyelerinin oylarıyla şekillenecek.

Seçim sürecinde 10 Ekim'deki sandık sonuçlarının kesinleşmesi ve meslek gruplarındaki temsil dağılımının ortaya çıkması önem taşıyor. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Eray Erdem ve Mustafa Tuna'nın desteklediği listelerin kaç meclis üyeliği kazandığı netleşecek. Bu tablo, başkanlık seçimi öncesinde tarafların meclisteki gücünü gösterecek.