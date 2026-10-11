Türkiye'de döviz kurları, yatırımcıların yanı sıra ithalat ve ihracat yapan işletmeler ile birikimlerini yabancı para cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle dolar, Euro ve Sterlinin Türk lirası karşısındaki değerleri yakından izlenirken, 11 Ekim Pazar günü paylaşılan güncel rakamlar da merak ediliyor.

Hafta sonu olması nedeniyle uluslararası döviz piyasalarında normal işlem akışı bulunmazken, bankalar ve döviz bürolarında geçerli olan alış ve satış fiyatları farklılık gösterebiliyor.

DOLAR 49 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

11 Ekim 2026 Pazar günü paylaşılan verilere göre ABD doları 49,2113 TL alış ve 49,4063 TL satış fiyatıyla listelendi.

Doların Türk lirası karşısındaki değeri, dış ticaretten ithal ürün fiyatlarına kadar birçok ekonomik alanda önem taşıyor.

Dolar alış: 49,2113 TL

Dolar satış: 49,4063 TL

EURO 55 TL'Yİ AŞTI

Avrupa para birimi Euro da Türk lirası karşısında 55 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Güncel verilere göre Euro'nun alış fiyatı 55,0888 TL, satış fiyatı ise 55,4095 TL olarak kaydedildi.

Özellikle Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan işletmeler ve yurt dışına seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar Euro kurundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Euro alış: 55,0888 TL

Euro satış: 55,4095 TL

STERLİN 65 TL SEVİYESİNDE

İngiliz sterlini de döviz piyasalarında takip edilen para birimleri arasında yer alıyor.

11 Ekim Pazar günü açıklanan verilere göre Sterlinin alış fiyatı 65,0748 TL olurken, satış fiyatı 65,5509 TL seviyesinde bulunuyor.

Sterlin alış: 65,0748 TL

Sterlin satış: 65,5509 TL

11 EKİM 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Pazar günü paylaşılan alış ve satış fiyatları şöyle:

Döviz Alış Satış ABD Doları 49,2113 TL 49,4063 TL Euro 55,0888 TL 55,4095 TL İngiliz Sterlini 65,0748 TL 65,5509 TL

Döviz kurları, yeni haftanın başlamasıyla birlikte piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenebilecek. Vatandaşların işlem yapmadan önce bankaların ve döviz bürolarının güncel fiyatlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.