Alanya’da bir araç yıkama iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cikcilli Mahallesi’nde yaşanan olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında silahlar konuştu.

ARAÇ YIKAMA İŞ YERİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, Cikcilli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir araç yıkama iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olduğu Ahmet Çatar’ın bulunduğu iş yerine silahla gelen bir kişi, Çatar ve yanındaki kişilere ateş açtı.

Silahlı saldırıda Ahmet Çatar ile iş yerinde bulunan üç kişi kurşunların hedefi oldu. Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Çatar ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan diğer kişilerin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

SİLAHLI SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın daha önceden yaşanan bir husumetten kaynaklandığı öne sürülürken, saldırının kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Hayatını kaybeden ikinci kişinin kimliği, yaralının sağlık durumu ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklığa kavuşmadı.