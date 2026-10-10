Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Hindistan'ın Bengaluru kentinde yollara yerleştirilen yeni bir trafik levhası sürücüler arasında gündem oldu. İlk etapta yol bozukluğu veya yaban hayvanı uyarısı sanılan dört siyah noktalı tabelanın amacını yerel trafik polisi açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu işaretin görme engelli bireylerin yoğun olarak bulunabileceği bölgelere yerleştirildiği bildirildi. Özellikle rehabilitasyon merkezleri ve görme engelliler okullarının çevresine konulan bu levha ile sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve daha dikkatli seyretmeleri hedefleniyor.

DÖRT SİYAH NOKTA NE ANLAMA GELİYOR?

Tasarımın rastgele seçilmediği, görme engellilerin okuma yazma için kullandığı Braille alfabesinden ilham alındığı belirtildi. Dört noktalı sembol, trafikte dezavantajlı grupların güvenliğini sağlamak ve sürücü farkındalığını artırmak amacıyla özel olarak geliştirildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE UYGULAMA NASIL?

Hindistan'daki bu tasarımın aksine, Avrupa'da daha geleneksel uyarılar tercih ediliyor. Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde görme engelli yayaları korumak için genellikle standart ünlem işaretinin altına eklenen yazılı panolar kullanılıyor.