GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO) yeni dönem yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen organ seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Mustafa Tuna’nın başkan adayı olduğu kırmızı liste, meclis üyeliklerinde 35’e 26 üstünlük sağlayarak seçimi kazandı. Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan ve saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle sandık sayımına geçilen seçimlerde, iş dünyasının yeni dönem temsilcileri belirlendi. Mustafa Tuna’nın kazandığı seçimlerin ardından ALTSO’da yeni dönem yönetiminin şekillenmesi bekleniyor.

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