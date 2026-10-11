Türkiye, 10 Ekim Cumartesi gecesi ve 11 Ekim Pazar gününün ilk saatlerinde meydana gelen depremlerle hareketli saatler yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedilen sarsıntının ardından Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem kaydedildi.

MARMARA'DAKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 10 Ekim Cumartesi günü saat 22.08'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Yalova'nın yaklaşık 4,66 kilometre açığı olarak açıklanan sarsıntının yerin 7,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Yalova'nın yanı sıra İstanbul'un birçok noktasında da hissedildi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ FAY HAKKINDA KONUŞTU

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından gözler bölgedeki fay hatlarına çevrildi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada sarsıntının Çınarcık Çukuru içerisinde meydana geldiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda fay bulunduğuna dikkat çeken Tüysüz, depremin 17 Ağustos 1999'da kırılan fayın devamında gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Tüysüz, sarsıntının İstanbul ile bağlantılı olarak değerlendirilen Adalar Fayı üzerinde meydana gelmediğini belirterek depremin konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Marmara Denizi'ndeki sarsıntının ardından bu kez Ege Denizi'nde deprem hareketliliği yaşandı.

11 Ekim Pazar günü saat 00.47'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 46 dakika sonra, saat 01.33'te aynı bölgede 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD verilerine göre 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Datça'ya 165,21 kilometre uzaklıkta bulunurken, derinliği 8,3 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'ndeki depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

AFAD'ın 10 Ekim tarihli deprem kayıtlarında Marmara ve Ege Denizi'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sarsıntılar yer aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ve İvrindi ilçelerinde gün boyunca çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04'te 3,6 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise saat 05.28'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 78 kilometre uzaklıktaki Akdeniz açıklarında da saat 16.28'de 1,9 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.

DEPREMLERİN ARDINDAN GÖZLER AFAD'A ÇEVRİLDİ

Marmara ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar güncel deprem verilerini yakından takip etmeye başladı.

Yalova açıklarındaki 3,5 büyüklüğündeki deprem ile Datça açıklarında meydana gelen 3,6 ve 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin doğrulanmış olumsuzluk bilgisi paylaşılmadı.

Yetkili kurumların açıklamaları ve bölgedeki sismik hareketlilik AFAD'ın güncel deprem kayıtları üzerinden takip ediliyor.