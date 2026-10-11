Türkiye'nin yaygın zincir marketlerinden A101, 15 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni aktüel ürün kampanyasının kataloğunu yayımladı. Her hafta farklı ürün gruplarını müşterileriyle buluşturan market zinciri, bu kez elektronik eşyalardan motosikletlere, mutfak gereçlerinden hırdavat ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni katalogda özellikle beyaz eşya ve ulaşım araçları öne çıkarken, evini yenilemek isteyenler için televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler de bulunuyor.

A101'DE TELEVİZYON FIRSATLARI

15 Ekim kataloğunda farklı ekran boyutlarına sahip televizyon modelleri yer alıyor. Akıllı televizyon seçeneklerinin yanı sıra oyun tutkunlarına yönelik ekipmanlar da satışa sunulacak.

Katalogda yer alan elektronik ürünlerin fiyatları şöyle:

65 inç 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 38.999 TL

65 inç çerçevesiz 4K UHD Smart TV: 29.999 TL

32 inç WHALE OS 10 QLED TV: 8.999 TL

Gaming set: 999 TL

Bluetooth kulaklık: 439 TL

Telefon tutucu: 399 TL

BEYAZ EŞYADA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

A101'in yeni kampanyasında beyaz eşya ürünleri de önemli yer tutuyor. Özellikle ev kurmaya hazırlananlar ve eski beyaz eşyalarını değiştirmek isteyenler için farklı seçenekler sunuluyor.

15 Ekim Perşembe günü satışa sunulması planlanan beyaz eşyaların fiyatları şu şekilde:

Çamaşır makinesi: 21.999 TL

Bulaşık makinesi: 15.999 TL

Buzdolabı: 32.999 TL

A101'DE MOTOSİKLET VE ATV SATIŞI

Yeni kataloğun en dikkat çeken ürün gruplarından biri de ulaşım araçları oldu. A101, elektrikli ve benzinli motosikletlerin yanı sıra ATV ve golf arabası gibi araçları da müşterileriyle buluşturacak.

Katalogda yer alan araçlar ve fiyatları şöyle:

ATV: 449.990 TL

Benzinli motosiklet: 69.990 TL

Elektrikli moped: 32.990 TL

Üç tekerlekli moped: 49.990 TL

Dört tekerlekli kasalı golf arabası: 129.990 TL

Elektrikli çocuk motosikleti: 17.990 TL

KÜÇÜK EV ALETLERİ DE RAFLARDA OLACAK

Mutfakta pratik kullanım sağlayan ürünlerden kişisel bakım cihazlarına kadar çok sayıda küçük ev aleti de kampanyada yer alıyor.

Öne çıkan ürünlerin fiyatları şöyle:

Elektrikli ısıtıcı fan: 799 TL

Mini blender seti: 1.599 TL

Tost ve ızgara makinesi: 2.299 TL

Çay makinesi: 1.699 TL

Akıllı baskül: 499 TL

Hızlı su dalgası maşası: 899 TL

Tıraş makinesi: 349 TL

Epilasyon aleti: 899 TL

Koltuk ve halı yıkama makinesi: 4.299 TL

Dikey el süpürgesi: 1.299 TL

Dört başlıklı masaj aleti: 699 TL

JENERATÖR, MATKAP VE TAMİR ÜRÜNLERİ SATIŞTA

A101'in 15 Ekim aktüel kataloğunda ev ve iş yerlerinde kullanılabilecek hırdavat ürünleri de geniş yer buluyor.

Özellikle jeneratör, matkap, şarjlı testere ve vidalama cihazları dikkat çekiyor.

Para sayma makinesi: 4.699 TL

Elektronik para kasası: 1.499 TL

Benzinli ve LPG'li jeneratör: 10.999 TL

Zemin süpürücü: 5.990 TL

Akülü çivi ve zımba tabancası: 1.099 TL

Darbeli matkap: 1.299 TL

Çift akülü vidalama matkap: 1.399 TL

Avuç taşlama: 1.299 TL

Dekupaj testere: 999 TL

Şarjlı testere: 1.699 TL

Şarjlı vidalama: 1.099 TL

Multimetre: 249 TL

Takım çantası: 249 TL

Lehim havya seti: 369 TL Hafta sonu pastırma sıcakları: Antalya 30 dereceyi görecek İçeriği Görüntüle

MUTFAK VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ DE KATALOGDA

Yeni haftanın kampanyasında mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri de bulunuyor. Düdüklü tencere, tava, çarşaf ve alez gibi günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler farklı fiyatlarla satışa sunulacak.

Düdüklü tencere: 999 TL

Çelik wok tava: 699 TL

Tencere, tava ve tabak düzenleyici: 109 TL

Baston şemsiye: 289 TL

Tek kişilik çarşaf: 199 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf: 249 TL

Çift kişilik alez: 399 TL

Tek kişilik alez: 299 TL

Yastık alezi: 99,50 TL

Katalogda ayrıca tornavida setleri, çekiçler, şerit metreler, silikon tabancaları ve farklı tamir malzemeleri de yer alıyor.

A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A101'in yeni aktüel ürün kampanyası 15 Ekim 2026 Perşembe günü başlayacak. Kampanya kapsamında duyurulan ürünlerin mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.

Özellikle elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve motosiklet gibi yüksek fiyatlı ürünlerde stokların mağazalara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ürünlerin stok ve satış koşullarını alışveriş öncesinde kontrol etmeleri öneriliyor.