Türkiye'nin yaygın zincir marketlerinden A101, 15 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni aktüel ürün kampanyasının kataloğunu yayımladı. Her hafta farklı ürün gruplarını müşterileriyle buluşturan market zinciri, bu kez elektronik eşyalardan motosikletlere, mutfak gereçlerinden hırdavat ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni katalogda özellikle beyaz eşya ve ulaşım araçları öne çıkarken, evini yenilemek isteyenler için televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünler de bulunuyor.
A101'DE TELEVİZYON FIRSATLARI
15 Ekim kataloğunda farklı ekran boyutlarına sahip televizyon modelleri yer alıyor. Akıllı televizyon seçeneklerinin yanı sıra oyun tutkunlarına yönelik ekipmanlar da satışa sunulacak.
Katalogda yer alan elektronik ürünlerin fiyatları şöyle:
-
65 inç 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 38.999 TL
-
65 inç çerçevesiz 4K UHD Smart TV: 29.999 TL
-
32 inç WHALE OS 10 QLED TV: 8.999 TL
-
Gaming set: 999 TL
-
Bluetooth kulaklık: 439 TL
-
Telefon tutucu: 399 TL
BEYAZ EŞYADA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR
A101'in yeni kampanyasında beyaz eşya ürünleri de önemli yer tutuyor. Özellikle ev kurmaya hazırlananlar ve eski beyaz eşyalarını değiştirmek isteyenler için farklı seçenekler sunuluyor.
15 Ekim Perşembe günü satışa sunulması planlanan beyaz eşyaların fiyatları şu şekilde:
-
Çamaşır makinesi: 21.999 TL
-
Bulaşık makinesi: 15.999 TL
-
Buzdolabı: 32.999 TL
A101'DE MOTOSİKLET VE ATV SATIŞI
Yeni kataloğun en dikkat çeken ürün gruplarından biri de ulaşım araçları oldu. A101, elektrikli ve benzinli motosikletlerin yanı sıra ATV ve golf arabası gibi araçları da müşterileriyle buluşturacak.
Katalogda yer alan araçlar ve fiyatları şöyle:
-
ATV: 449.990 TL
-
Benzinli motosiklet: 69.990 TL
-
Elektrikli moped: 32.990 TL
-
Üç tekerlekli moped: 49.990 TL
-
Dört tekerlekli kasalı golf arabası: 129.990 TL
-
Elektrikli çocuk motosikleti: 17.990 TL
KÜÇÜK EV ALETLERİ DE RAFLARDA OLACAK
Mutfakta pratik kullanım sağlayan ürünlerden kişisel bakım cihazlarına kadar çok sayıda küçük ev aleti de kampanyada yer alıyor.
Öne çıkan ürünlerin fiyatları şöyle:
-
Elektrikli ısıtıcı fan: 799 TL
-
Mini blender seti: 1.599 TL
-
Tost ve ızgara makinesi: 2.299 TL
-
Çay makinesi: 1.699 TL
-
Akıllı baskül: 499 TL
-
Hızlı su dalgası maşası: 899 TL
-
Tıraş makinesi: 349 TL
-
Epilasyon aleti: 899 TL
-
Koltuk ve halı yıkama makinesi: 4.299 TL
-
Dikey el süpürgesi: 1.299 TL
-
Dört başlıklı masaj aleti: 699 TL
JENERATÖR, MATKAP VE TAMİR ÜRÜNLERİ SATIŞTA
A101'in 15 Ekim aktüel kataloğunda ev ve iş yerlerinde kullanılabilecek hırdavat ürünleri de geniş yer buluyor.
Özellikle jeneratör, matkap, şarjlı testere ve vidalama cihazları dikkat çekiyor.
-
Para sayma makinesi: 4.699 TL
-
Elektronik para kasası: 1.499 TL
-
Benzinli ve LPG'li jeneratör: 10.999 TL
-
Zemin süpürücü: 5.990 TL
-
Akülü çivi ve zımba tabancası: 1.099 TL
-
Darbeli matkap: 1.299 TL
-
Çift akülü vidalama matkap: 1.399 TL
-
Avuç taşlama: 1.299 TL
-
Dekupaj testere: 999 TL
-
Şarjlı testere: 1.699 TL
-
Şarjlı vidalama: 1.099 TL
-
Multimetre: 249 TL
-
Takım çantası: 249 TL
-
Lehim havya seti: 369 TL
MUTFAK VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ DE KATALOGDA
Yeni haftanın kampanyasında mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleri de bulunuyor. Düdüklü tencere, tava, çarşaf ve alez gibi günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler farklı fiyatlarla satışa sunulacak.
-
Düdüklü tencere: 999 TL
-
Çelik wok tava: 699 TL
-
Tencere, tava ve tabak düzenleyici: 109 TL
-
Baston şemsiye: 289 TL
-
Tek kişilik çarşaf: 199 TL
-
Çift kişilik lastikli çarşaf: 249 TL
-
Çift kişilik alez: 399 TL
-
Tek kişilik alez: 299 TL
-
Yastık alezi: 99,50 TL
Katalogda ayrıca tornavida setleri, çekiçler, şerit metreler, silikon tabancaları ve farklı tamir malzemeleri de yer alıyor.
A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
A101'in yeni aktüel ürün kampanyası 15 Ekim 2026 Perşembe günü başlayacak. Kampanya kapsamında duyurulan ürünlerin mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.
Özellikle elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve motosiklet gibi yüksek fiyatlı ürünlerde stokların mağazalara göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların ürünlerin stok ve satış koşullarını alışveriş öncesinde kontrol etmeleri öneriliyor.