Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Mustafa Tuna, seçim ofisinde destekçileriyle birlikte kutlamalara başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si 35, Mevcut Başkan Eray Erdem'in Mavi Liste'si ise 26 meclis üyeliği kazandı. Sonuçların netleşmesinin ardından Tuna'nın seçim ofisi önünde toplanan destekçiler, kırmızı atkı ve bayraklarla sevinç gösterisi yaptı.

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Seçim ofisine gelen Mustafa Tuna, destekçileri tarafından omuzlarda taşındı. Tuna, kendisini tebrik eden destekçileriyle tek tek kucaklaşarak teşekkür etti. Kutlamalarda alkışlar ve tezahüratlar eksik olmadı.

YÖNETİM KURULU 17 EKİM'DE SEÇİLECEK

Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek. Meclis üyeliği seçimlerinin ardından ALTSO'nun yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.