Türkiye'de deprem hareketliliği devam ediyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü Ege Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri'den de 3,0 büyüklüğünde deprem haberi geldi. Farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar, güncel deprem verilerini yeniden gündeme taşıdı.

EGE DENİZİ'NDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 01.33.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesine 165,21 kilometre uzaklıkta kaydedilen sarsıntının yerin 8,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin koordinatları 35.42633 kuzey enlemi ve 26.48617 doğu boylamı olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ'DE DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Ege Denizi'ndeki sarsıntının yanı sıra Kayseri'de de 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kayseri'de kaydedilen depremin merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler ise henüz netleşmedi.

DEPREMLERİN ARDINDAN GÖZLER AFAD'A ÇEVRİLDİ

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar güncel deprem verilerini takip etmeye başladı.

Ege Denizi ve Kayseri'deki sarsıntılar sonrasında herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin doğrulanmış olumsuzluk bilgisi bulunmuyor.

AFAD ve ilgili kurumların depremlere ilişkin açıklamaları takip edilirken, yaşanan sarsıntıların ayrıntıları güncel deprem kayıtları üzerinden izlenebiliyor.