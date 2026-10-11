Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Alanya Oba'daki Alanya RGüzel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadeleden bir puanla ayrılan turuncu-yeşilliler, ligdeki puanını 12'ye yükseltti.

Alanyaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurumspor FK karşılaşmasının golsüz tamamlandığı doğrulandı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, bu sonuçla 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmiş oldu.

ALANYASPOR 12 PUANLA 6. SIRADA

Erzurumspor FK karşısında sahasında iki puan bırakan Alanyaspor, 7. hafta karşılaşmasının ardından 12 puanla 6. sırada yer aldı. Konuk Erzurumspor FK ise puanını 8'e yükselterek 12. sıraya yerleşti.

Alanyaspor'un geride kalan 7 haftadaki performansı değerlendirildiğinde, topladığı 12 puanın 9'unu galibiyetlerden, 3'ünü beraberliklerden elde ettiği görülüyor. Turuncu-yeşilliler, Erzurumspor karşısında kazanamamasına rağmen puan hanesine bir puan daha ekledi.

İLK YARIDA İKİ TAKIM DA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Erzurumspor FK etkili bir pozisyon yakaladı. Savunma arkasına gönderilen topla buluşan Baiye'nin vuruşunda Alanyaspor kalecisi Victor, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

9. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Ruan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada ise duran toptan gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Kaya'nın kafa şutu üstten dışarı gitti.

İlk 45 dakikada iki takımın da gol girişimleri sonuç vermeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

KALECİ VICTOR ERZURUMSPOR'A GOL İZNİ VERMEDİ

İkinci yarıda Erzurumspor FK'nin hücum girişimleri öne çıktı. Anadolu Ajansının maç anlatımına göre 51. dakikada Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada Eren Tozlu'nun kafa vuruşunu Alanyaspor kalecisi Victor kurtardı.

66. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Rodriguez'in sert şutunda Victor topu uzaklaştırırken, devam eden pozisyonda Eren Tozlu'nun vuruşuna Aliti müdahale etti. Bu iki pozisyonda da Alanyaspor savunması golü önlemeyi başardı.

ALANYASPOR UZATMA DAKİKALARINDA GALİBİYETİ KAÇIRDI

Karşılaşmanın son bölümünde Alanyaspor, galibiyet golü için fırsatlar yakaladı. 90+2. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Ruan'ın şutunda Erzurumspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

90+9. dakikada ise Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortanın ardından savunmadan seken top Makouta'nın önünde kaldı. Alanyasporlu futbolcu, uygun pozisyonda yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

Uzatma dakikalarındaki bu iki fırsatın da değerlendirilememesiyle karşılaşma 0-0 sona erdi. Böylece Alanyaspor, taraftarı önünde galibiyete ulaşamadı.

JOAO PEREIRA İKİNCİ YARIDA DEĞİŞİKLİKLERE GİTTİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, karşılaşmanın ikinci yarısında hücum hattında değişiklikler yaptı. 58. dakikada İbrahim Kaya, Hwang ve Ivan Cedric oyundan alınırken Meschack, Fernandes ve Arda Usluoğlu mücadeleye dahil edildi.

63. dakikada Fernandes'in yerine Hagi oyuna girerken, 83. dakikada Fatih Aksoy'un yerine Bedirhan Özyurt görev aldı. Ancak yapılan değişiklikler Alanyaspor'un gol bulması için yeterli olmadı.

ALANYASPOR'UN GELECEK RAKİBİ FENERBAHÇE

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Erzurumspor FK ise kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Turuncu-yeşilliler açısından Fenerbahçe karşılaşması, Erzurumspor beraberliğinin ardından yeniden galibiyet elde etmek ve üst sıralardaki yerini güçlendirmek için önemli bir mücadele olacak.

ALANYASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇININ KÜNYESİ

Karşılaşma: Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK

Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi

Stat: Alanya RGüzel Stadyumu (Oba)

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor ilk 11: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Ivan Cedric.

Teknik direktör: Joao Pereira

Erzurumspor FK ilk 11: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez, Owusu, Baiye, Cardoso, Eren Tozlu.

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Meschack, Hadergjonaj, Arda Usluoğlu (Alanyaspor); Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu (Erzurumspor FK).

ALANYASPOR'UN 7 HAFTALIK PERFORMANSI

Oynanan maç: 7

Galibiyet: 3

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 1

Toplam puan: 12

Maç başına puan ortalaması: 1,71

Alanyaspor'un ilk 7 haftadaki puan ortalaması, takımın maç başına yaklaşık 1,7 puan topladığını gösteriyor. Turuncu-yeşillilerin sezonun bu bölümünde aldığı üç beraberlik, toplam puanının dörtte birini oluşturuyor.

Karşılaşmanın sonucu Alanyaspor Kulübünün 10 Ekim 2026 tarihli resmi açıklamasıyla, maçın önemli pozisyonları ise Anadolu Ajansı ve beIN SPORTS'un karşılaşma kayıtlarıyla doğrulandı.