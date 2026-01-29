Suriye ordusunun özellikle Haseke bölgesinde YPG’ye yönelik operasyonlarının ardından bölgede 15 günlük ateşkes süreci başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin doğu illerinde bazı gruplar izinsiz eylem girişiminde bulundu.

Ağrı’da Gözaltılar

Ağrı’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle eylem dağıtılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş önlem aldığı görüldü.

Van’da Polis Müdahalesi

Van’da da benzer şekilde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplar polis tarafından engellendi. Yapılan uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa müdahale edildi ve eylem sonlandırıldı.

Yetkililer, izinsiz gösterilere müsamaha gösterilmeyeceğini ve kamu düzenini bozan girişimlere karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.