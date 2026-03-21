Alanya kamuoyunun da artan şiddet olayları nedeniyle endişeyle takip ettiği kanlı bilançonun adresi bu kez Hatay oldu. Çocuklar arasındaki basit bir anlaşmazlık, yetişkinlerin de dahil olmasıyla kontrol edilemez bir faciaya dönüştü.

ÇOCUK TARTIŞMASI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Olay, dün Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerilim kısa sürede ailelere sıçradı. Tansiyonun hızla yükseldiği olayda taraflar birbirlerine taş, sopa ve ateşli silahlarla saldırdı. Mahalle ortasında yaşanan bu şiddetli çatışma, bölgede büyük bir korku ve paniğe yol açtı.

KORKUNÇ BİLANÇO VE CAN KAYIPLARI

Silah seslerinin peş peşe yükseldiği korkunç kavgada sonuç ağır oldu. Çıkan olaylarda biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de kanlar içinde kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hızla çevre hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise adli incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Yaşanan kanlı vahşetin ardından yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik güçleri alarma geçti. Jandarma ekipleri hem çatışmanın yaşandığı mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde adeta etten duvar örerek geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Dehşet verici olayla ilgili başlatılan adli süreç tüm boyutlarıyla devam ediyor.