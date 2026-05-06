Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen 6 günlük tatil programı çerçevesinde, misafirler için çeşitli etkinlikler organize edildi. Program kapsamında katılımcılar, Alanya’daki Alaiye Resort Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Dernek Başkanı Fatih Deveci ve eşi Ayşe Deveci’nin yanı sıra Uysal ve Star A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Uysal da katıldı. Programda konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Sivaslı şehit aileleri ve gazileri Alanya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Daha önce Sivas’ta görev yaptığı dönemde bu ailelerle bir araya geldiğini hatırlatan Öztürk, Alanya’da yeniden buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Şehitlerin ve gazilerin vatan için gösterdiği fedakârlığın hiçbir şekilde karşılığının ödenemeyeceğini vurgulayan Öztürk, “Onlar bize vatanın en aziz emanetleridir” dedi. Öztürk ayrıca, programın düzenlenmesine katkı sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve misafirlerin ağırlanmasına destek veren turizmci Hasan Uysal’a teşekkür etti. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla katılımcılara iyi dilekler iletildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi