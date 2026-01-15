Komşuda sular durulmuyor. Ekonomik dar boğazın tetiklediği sokak hareketleri, kanlı bir bilançoya dönüştü. ABD merkezli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 615’e fırladı. Bölgedeki istikrarı tehdit etmesi nedeniyle Alanya’dan da endişeyle takip edilen sınır ötesindeki bu kaos ortamında, gözaltı sayısının 18 bin 470’i aştığı, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

KORKU DOLU BEKLEYİŞ VE İDAM İDDİASI

Dünya kamuoyu ve sosyal medya günlerdir tek bir isme kilitlenmişti. Gösteriler sırasında 10 Ocak’ta gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin fotoğrafı viral olurken, gencin idam edileceği söylentisi uluslararası bir tepki dalgası yarattı. İnfaz iddiaları üzerine gözler Tahran yönetimine ve yargı mercilerine çevrilmişti.

YARGI SON NOKTAYI KOYDU: SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Beklenen açıklama nihayet geldi. İran yargı erki, Soltani hakkında çıkan "idam cezasına çarptırıldığı" yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Karaj Merkez Cezaevi’nde tutulan tutuklu gencin dosyasındaki suçlamaların "ülkenin iç güvenliğine karşı iş birliği yapmak" ve "rejim aleyhine propaganda" olduğu netleşti. Yargı yetkilileri, mahkemenin bu suçları doğrulasa dahi yasaların idam cezasını öngörmediğini belirterek, infaz iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TRUMP DEVREYE GİRDİ: "İNFAZ YOK" MESAJI

Küresel siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen olaylara Beyaz Saray da sessiz kalmadı. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kararnamelerini imzaladığı törende kendisine ulaşan istihbarat raporlarına dayanarak konuştu. İran’daki infaz süreçlerinin durdurulduğu bilgisini aldığını belirten Trump, "Şu an masada bir infaz planı yok. İdamların durduğu ve yapılmayacağı tarafımıza iletildi" ifadeleriyle tansiyonu düşüren bir mesaj verdi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ SOKAĞA TAŞTI

28 Aralık 2025 tarihinde Tahran Büyük Çarşı esnafının isyanıyla fitili ateşlenen süreç, yerel para biriminin döviz karşısında erimesi ve derinleşen yoksulluk nedeniyle tüm ülkeye yayıldı. 8 Ocak'tan itibaren şiddet dozunun arttığı olaylarda, yönetimin internet kısıtlamalarına rağmen protestoların önüne geçilemediği görülüyor.