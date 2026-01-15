ALANYA Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Sanatkarları Esnaf Odası'nda seçim heyecanı gün geçtikçe büyüyor.

Odanın başkan adaylarından Kerim Taş, tüm sanayi esnafı ve çocuklarının düğünlerinde 'Ücretsiz müzik' sözü verdi. Esnaf ve çocuklarının düğünlerinde müziği Alanya Sanayi Sitesi'nde demircilik yapan ve oda üyesi olan, Alanya'nın sevilen müzisyeni Mehmet Mollamustafaoğlu yapacak. Mollamustafaoğlu, aynı zamanda Kerim Taş'ın listesinden yönetim kurulu üyesi adayı olarak seçime girecek isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllar Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı'nı yürüten Kerim Taş, önümüzdeki seçimde mevcut başkan Ali Rıza Açman'la yarışacak. Çalışmalarını sahada, esnafın içinde sürdürdüklerini söyleyen 'Molla Dayı' lakaplı demirci ve müzisyen Mehmet Mollamustafaoğlu, "Sayın Kerim Taş'la hedefimiz esnafımıza her alanda yararlı olmak, onların yüklerini almak. Bunlardan biri de düğün müziği olacak. Göreve gelmemiz halinde gerek esnafımız, gerekse çocuklarının düğünlerinde düğün müziğini biz ücretsiz yapacağız. Böylelikle esnafımıza ve çocuklarına maddi anlamda ciddi bir katkımız olacak" şeklinde konuştu. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit