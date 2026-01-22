Alanya’daki işletmeleri, tiryakileri ve sağlık personeli adaylarını yakından ilgilendiren kritik açıklamalar Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan geldi. Turizm kenti Alanya’da sosyal yaşamın göbeğinde olan kafe ve restoranlardaki sigara tüketimiyle ilgili alışkanlıkları kökten değiştirecek yeni bir yasa hazırlığı olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, sigara içilen alanların daraltılması ve tütün ürünlerinin "görünürlüğünün" yok edilmesi için düğmeye bastı.

SİGARA İÇME ALANLARINA NEŞTER VURULACAK

Haber Global ekranlarında gündemi sarsacak detaylar paylaşan Bakan Memişoğlu, sigara kullanımının özellikle gençler ve kadınlar arasında yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde her üç kişiden birinin sigara içtiği ve oranın yüzde 33 bandında seyrettiği gerçeğinden hareketle, radikal önlemlerin yolda olduğu belirtildi. Hazırlanan yeni mevzuat çalışmasının en kısa sürede Meclis’e sunulacağını belirten Memişoğlu, hedeflerinin sadece yasaklamak değil, görünürlüğü bitirmek olduğunu vurguladı.

Yeni düzenleme ile Alanya sokaklarında, işletmelerinde ve halka açık alanlarda sigara içilen bölgelerin "görünmez" hale getirilmesi planlanıyor. Çocukların ve gençlerin sigarayı doğal bir yaşam materyali gibi algılamasının önüne geçmek istediklerini belirten Bakan, pasif içicilerin mağduriyetini giderecek geniş kapsamlı bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

SAĞLIKÇI ATAMALARINDA 2026 ŞOKU

Alanya ve çevresinde kamuya atanma hayali kuran binlerce sağlık personeli adayını üzecek haber ise canlı yayında verildi. Geçtiğimiz yıl 37 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatan Memişoğlu, yeni alımlar için kapıyı kapattı. "Yeni atama yolda mı?" sorusuna net yanıt veren Bakan, mevcut kontenjanların dolduğunu ve yeni alımların 2026 KPSS sonuçlarına göre yapılacağını açıkladı. Bu durum, atama bekleyenler için uzun bir bekleme süreci anlamına geliyor.

DİJİTAL KUMAR VE BAHİS İÇİN KIRMIZI ALARM

Gençleri tehdit eden bir diğer tehlike olan yasa dışı bahis ve kumar konusunda da devletin yeni bir refleks geliştirdiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, yasaklamaktan ziyade "kontrolü öğretme" modeline geçiliyor. Aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri, dijital bağımlılıkla mücadelede aktif rol üstlenecek.

RANDEVU KRİZİNDE RAHAT NEFES

Sağlık sisteminin en büyük sorunu olan randevu kuyruklarında ise tablonun tersine döndüğü açıklandı. Bakan Memişoğlu, alınan önlemlerle 3,5-4 milyon bandında olan randevu bekleyen hasta sayısının 300-400 bin seviyelerine kadar gerilediğini belirtti. Ambulans filosunun 2002’den bu yana 348’den 6 bin 800’e çıkarıldığı ve hizmet kapasitesinin devasa boyutlara ulaştığı da verilerle ortaya kondu.