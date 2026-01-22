Alanya’da ikamet eden ve vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen binlerce gencin aylardır beklediği haber sabah saatlerinde geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı celp ve sevk dönemleri ile birlik yerlerini resmen erişime açtı. Ancak heyecanla bilgisayar ve telefonlarına sarılan vatandaşlar, karşılarında teknik bir duvar buldu.

DİJİTAL KAPIDA ERİŞİM KRİZİ YAŞANIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte e-Devlet sistemi üzerinde "Askerliğim" hizmetine girmeye çalışan kullanıcılar büyük bir yoğunluk oluşturdu. Türkiye genelindeki aşırı yüklenme nedeniyle sistem kilitlendi, sayfa görüntülenemedi. Sonuçlarını öğrenmek için saniyeleri sayan adaylar, sisteme giriş yapabilmek için yoğun çaba sarf ederken, alternatif olarak MSB Mobil uygulaması ve askerlik şubeleri de bilgi almak isteyenlerin akınına uğradı. Erişim sıkıntısının gün boyu dalgalı olarak devam etmesi bekleniyor.

İŞTE CEPLERDEN ÇIKACAK YENİ REKOR RAKAM

Yer heyecanı sürerken, bedelli askerliğin maliyeti de netleşen rakamlarla gündeme oturdu. Temmuz-Aralık 2025 döneminde 280 bin lira seviyesinde olan ücret, yeni yılla birlikte rekor seviyeye ulaştı. Memur maaş katsayısındaki artış ve 6 aylık enflasyon farkının üzerine eklenen refah payı düzenlemeleriyle birlikte bedel yeniden hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte, 2026 yılı için bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL’ye yükseldi. Bu rakam, askerlik hayali kuran gençlerin ve ailelerinin bütçesinde önemli bir yer tutacak.