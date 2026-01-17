Ankara’da yaşanan ve ülke gündemine bomba gibi düşen şiddet olayı, kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi bünyesinde görevli polis memuru Yasin Çakmak, boşanma sürecinde olduğu eşi Fatma Çakmak’a uyguladığı şiddet nedeniyle tutuklandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hassasiyet yüksekken, başkentten gelen bu haber kamuoyunda infial yarattı.

KARŞILIKLI ŞİKAYET VE TUTUKLAMA

Olayın fitili, boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasıyla ateşlendi. İddiaya göre koruma polisi Yasin Çakmak, eşini darbetti. Olay sırasında kendisinin de kesici aletle yaralandığı öne sürülen Çakmak ve eşi, karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak soruşturmayı derinleştiren savcılık, olayın vahameti üzerine harekete geçti. "Kasten yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli polis, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ: EN KARANLIK SUÇ

Olayın duyulmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan çok sert bir açıklama geldi. Şiddet olayını "kabul edilemez" olarak niteleyen Bakan Tunç, kadına yönelik şiddetin en karanlık suçlardan biri olduğunu vurguladı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

EMNİYET'TEN ACİL MÜFETTİŞ HAMLESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de personelinin karıştığı bu vahim olay karşısında sessiz kalmadı. EGM’den yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için idari mekanizmanın da devreye sokulduğu belirtildi. Adli sürecin yanı sıra, disiplin soruşturması yürütmek üzere Polis Başmüfettişi görevlendirildi. Kurum, şiddete sıfır tolerans mesajı verirken sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.