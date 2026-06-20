Kars'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ve belediyeler için yeni SGK borç yapılandırma paketini duyurdu. Yeni düzenleme ile borç ödeme süreleri uzatılırken, finansman maliyetlerini düşürecek faiz indirimleri devreye alındı.

Bakan Işıkhan'ın aktardığına göre, daha önce 36 ay olarak uygulanan tecil süresi iki katına çıkarılarak 72 ay olarak belirlendi. Teminatsız tecil limiti ise 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Bu adımların, işletmelerin finansman yükünü hafifletmek ve istihdamı korumak amacıyla atıldığı vurgulandı.

MEVCUT BORÇLAR İÇİN YÜZDE 29 FAİZ İMKANI

Düzenlemenin en belirgin maddelerinden biri faiz oranlarındaki değişiklik oldu. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinden yüzde 29'a indirildi. Bakanlık açıklamasına göre, halihazırda mevcut tecil ve taksitlendirme işlemlerinden yararlanan işverenler de borçlarını bu yeni oranlar üzerinden daha uzun vadelerle yeniden yapılandırabilecek.

DÜZENLEMEDEN KİMLER NASIL FAYDALANACAK?

Yeni paketin özel sektör işverenlerinin yanı sıra SGK'ya prim borcu bulunan belediyeleri de kapsaması, kamu ve özel sektörün bütçe yönetiminde esneklik sağlayacak. Mevcut borçların yüzde 29 faiz oranıyla güncellenebilmesi, yüksek finansman maliyeti altında işlem gören işletmeler için doğrudan nakit akışı avantajı yaratıyor. Başvuru sürecini tamamlayan kurumlar, 10 milyon liraya çıkarılan teminatsız tecil limiti sayesinde ek teminat bulma zorunluluğunu da aşmış olacak.

Küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen ekonominin çarklarının güçlü şekilde dönmesini hedeflediklerini belirten Işıkhan, hükümetin üretim ile yatırımı destekleyen adımlar atmaya devam edeceğini ifade etti. İş dünyası ve belediyelerin, sağlanan bu finansal kolaylıktan yararlanmak için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.